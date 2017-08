Ara Ball signe une comédie noire

Julie Le Breton, Patrice Robitaille, France Castel et Robert Naylor se partagent la vedette de la comédie noire Quand l’amour se creuse un trou, qui est en tournage depuis une dizaine de jours, a appris Le Journal.

Premier long métrage du cinéaste québécois Ara Ball, qui s’est déjà illustré avec plusieurs courts métrages (dont L’Ouragan Fuck You Tabarnak), Quand l’amour se creuse un trou sera tourné essentiellement à Montréal et dans le village de Howick, en Montérégie.

Synopsis

Campé dans les années 1990, le film racontera l’histoire d’un couple de professeurs de philosophie montréalais (joués par Julie Le Breton et Patrice Robitaille) qui décide d’amener leur fils Miron (Robert Naylor), un jeune délinquant de 17 ans, à la campagne pendant quelques semaines afin qu’il puisse terminer ses études secondaires. Mais une fois sur place, Miron tombera en amour avec leur nouvelle voisine, Florence, une femme beaucoup plus âgée que lui puisqu’elle a 68 ans (France Castel).

« Miron ne s’entend pas bien avec ses parents et sa rencontre avec Florence, qui est très ouverte d’esprit et qui aime parler de tout, lui donnera envie de quitter la prison intérieure que représente sa vie familiale, indique Ara Ball, en soulignant que le film était à la fois une histoire d’amour et une comédie noire.

Le tournage de Quand l’amour se creuse un trou se poursuivra jusqu’à la fin août. Le film devrait prendre l’affiche à l’été 2018.