«Ç'a ruiné ma vie» - l'ex-DJ David Mueller

L'ex-DJ reconnu coupable d'attouchement sexuel sur la chanteuse Taylor Swift au terme d'un procès très médiatisé continue de plaider son innocence. Il dit être lui-même une victime dans toute cette histoire.

Dans une entrevue accordée à CNN, il a expliqué que dès le début, il savait qu'il avait affaire à une célébrité particulièrement puissante comparant même son combat à l'histoire de David et Golitah.

«Je savais que je me trouvais face à une puissante célébrité, mais je voulais faire entendre ma voix. J'espère que les gens vont entendre mon histoire, voir les faits dans un autre spectre», a-t-il affirmé.

Mueller affirme qu'il continuera de tenter de prouver son innocence. Il dit avoir passé deux tests du polygraphe et qu'il est prêt à en passer un autre si nécessaire.

«Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Si quelqu'un a des idées sur comment je peux prouver mon innocence, je suis tout ouïe», ajoute-t-il.

Lettre

Conscient qu'il n'était pas près de retravailler dans le domaine de la radio avant un bon moment, il dit qu'il a d'abord tenté de s'entendre avec l'équipe de la chanteuse. Il voulait une lettre de Taylor Swift reconnaissant qu'il ne l'avait pas touchée de façon inappropriée. Quand elle a refusé, c'est là qu'il a décidé de la poursuivre.

Il affirmait alors que c'était à cause d'elle s'il avait perdu son emploi et avait déclenché les hostilités en septembre 2015 en poursuivant la chanteuse, sa mère et son manager, les accusant d'avoir provoqué son licenciement à la suite de l'incident. Il demandait trois millions de dollars.

Taylor Swift a accusé Mueller d'avoir attrapé ses fesses sous sa jupe lors d'une séance photo en 2013 et ne réclamait qu'un dollar symbolique. Mueller a confirmé qu'il allait payer le 1$ du jugement.

Pendant le procès, l'avocat de la chanteuse avait demandé pourquoi sa cliente inventerait cette histoire. Mueller se pose la même question. «Quelle est ma motivation en tant qu'homme qui a passé 20 ans à bâtir sa carrière dans l'industrie du divertissement?»

Malgré tout, l'ex-animateur de radio assure qu'il ne parlera pas en mal de Taylor Swift. «J'ai une grande estime pour les femmes», dit-il.

Lors du procès, Taylor Swift a affirmé avoir porté plainte pour toutes ces femmes victimes d'agression sexuelle. Elle n'a pas voulu commenter à CNN.