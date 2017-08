Chute mortelle dans une usine de Jonquière: la CNESST révèle les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé ce matin les conclusions de son enquête à la suite du décès d’un travailleur dans l’ancienne usine Graphic Packaging de Jonquière en mars dernier.



L’organisme est formel: l’accident qui a causé la mort de Guy Perron découle du démantèlement bâclé par l’actuel propriétaire du site, le groupe Bayshore.



«La CNESST retient comme principale cause de l’accident une organisation des travaux déficiente lors du démantèlement d’une structure», peut-on lire dans le rapport publié jeudi matin.



L’autre cause évoquée est évidemment la chute mortelle effectuée par le travailleur de 55 ans. Ce dernier est tombé par une ouverture circulaire de 1,9 mètre de diamètre dans le plancher. Il a fait une chute de cinq mètres jusqu’au plancher du sous-sol.



Deux autres travailleurs qui se trouvaient avec lui l’ont découvert face contre terre. Les secours ont été appelés et le décès de M. Perron a été constaté à l’hôpital.



Le lien d’emploi entre le dirigeant de l’entreprise Autotech 2015 inc. et Bayshore n’a toujours pas été établi, puisque la CNESST s’occupe seulement des circonstances entourant l’accident.