De mauvais amis

L’emploi de la formule « adresser un problème » est-il acceptable ? Non. Il s’agit d’un « faux ami », un mot français auquel on donne à tort le sens d’un terme anglais qui lui ressemble. On dit erronément « adresser un problème » (to address a problem) au lieu « d’aborder un problème ». Ou on emploie, à tort, « application » au lieu de « candidature » ; « prix d’admission » (admission price) au lieu de « prix d’entrée » ; « blanc de mémoire » (memory blank) au lieu de « trou de mémoire ». Des « amis » à éviter.