Des rabais exceptionnels pour se rendre en Asie

Une vente éclair de billets d’avion aux prix très alléchants aura lieu ce vendredi... mais attention, si vous êtes intéressés, il faut faire vite!

Ce type d’aubaine est très éphémère, rapporte le site spécialisé Flytrippers. Ainsi, les billets d’avion offerts vendredi par Air China seront non seulement en quantité très limitée, mais les voyageurs intéressés devront avoir un horaire relativement flexible.

Les dates exactes des vols ne seront connues que tôt vendredi matin, mais d’ores et déjà, Flytrippers rapporte que les dates disponibles oscilleront «entre le 1er septembre et le 5 décembre, le 7 janvier et le 10 février et du 20 février au 30 avril».

Le site a aussi ciblé quelques aubaines pour des vols aller-retour à Séoul et Singapour à 499$ taxes incluses, à partir de Montréal. De plus, ces vols desservis par Air China incluent bagages (même en soute) et repas à bord.

Une fois son billet d’avion vers l’Asie en poche, il est possible de se rendre vers d’autres destinations à un prix très abordable grâce à la technique itinéraires multibillets, expliquée de façon détaillée sur cet article de blogue.

Avec cette astuce, «vous pourriez payer 800$ au lieu de 2000$ pour certaines destinations d’Asie. Vous pourriez aller en Thaïlande pour moins de 600$, à Bali pour moins de 700$ et même en Australie pour moins de 800$», rapporte le site spécialisé.

Vous préférez les Caraïbes? Sachez que des vols directs (et ridiculement bas) pour un aller-retour à La Havane (Cuba) seront aussi disponibles au coût de 299$ taxes incluses.