Estrie : deux fois plus de conducteurs prennent le volant avec les facultés affaiblies

SHERBROOKE - Les conducteurs de l’Estrie sont deux fois plus nombreux que la moyenne québécoise à prendre le volant avec les facultés affaiblies.

C'est ce qui se dégage d'un sondage CROP mené au compte d'Éduc'alcool. Une proportion de 14 % des automobilistes de l’Estrie avoue avoir conduit dans la dernière année avec les facultés affaiblies, contre 7 % des personnes sondées en province.

Il s’agit d’un nombre significatif selon Hubert Sacy, directeur général d'Éduc'alcool. «Les résultats sont considérables. Les conducteurs en Estrie, qui sont toutefois bien au fait des lois, ont avoué avoir, au moins une fois durant l'année, avoir conduit leur véhicule sous l'effet de l'alcool et au-delà de la limite permise.»

Bien que de nombreux efforts de sensibilisation soient menés chaque année pour lutter contre l'alcool au volant, M. Sacy estime que des efforts de visibilité doivent également être faits en ce qui concerne les barrages policiers.

«Ça va être extrêmement important d'augmenter les barrages policiers (...) Plusieurs études ont démontré que la perception des gens qui conduisent avec les facultés affaiblies est déterminante sur le comportement et les choix qu'elles prendront ensuite.»

Projet de la police

Dans un objectif de sensibilisation, le Service de police de Sherbrooke a lancé en avril dernier le projet CoDeBars. L’initiative a pour objectif d'encourager l'utilisation de chauffeurs désignés surtout auprès des jeunes adultes.

Une vingtaine de bars licenciés participent en offrant gratuitement aux conducteurs désignés une consommation non alcoolisée. Le projet CoDeBars est également soutenu financièrement par la Société de l'assurance automobile du Québec.

Plus de 50 000 interventions policières et plus d'une trentaine de barrages policiers ont eu lieu à Sherbrooke en 2016, et les agents ont procédé à 338 arrestations en lien avec les facultés affaiblies au volant sur le territoire de la municipalité.