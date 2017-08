Faites vite, les sacs à main de Céline Dion sont maintenant en vente

Le moment tant attendu est enfin arrivé: les sacs à main glamour de Céline Dion sont enfin disponibles sur le site Web de Nordstrom.

Au Canada, on est heureux d’apprendre que la ligne d’accessoires sera également en vente chez Simons et Browns dès le 23 août.

Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion) le 14 Août 2017 à 10h43 PDT

Rappelons-nous que cette collection comportera plus de 200 pièces de haute qualité faites en cuir, en peau de mouton, en suède gaufré et en nylon.

En plus des 21 lignes de sacs à main, on peut aussi s’attendre à des accessoires et des sacs de voyage raffinés.

Une publication partagée par @thepr_dept le 21 Févr. 2017 à 18h20 PST

Le petit plus? La collection a entièrement été conçue au Canada et fabriquée où l’on retrouve les plus grands fans de la chanteuse, c’est-à-dire au Canada, en Europe et en Asie.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 6 Juil. 2017 à 7h57 PDT

Certains items sont abordables et se détaillent à partir de 78 $, mais pour celles qui voudraient faire une folie, la facture peut grimper jusqu’à 1 988 $.

Sans plus tarder, voici une sélection qui mérite votre attention:

Le sac à main en cuir Octave, Céline Collection, 398 $, shop.nordstrom.com

Le sac à dos en nylon Presto, Céline Collection, 224 $, shop.nordstrom.com

Le sac à main en nylon Presto, Céline Collection, 184 $, shop.nordstrom.com

Le sac à main en cuir Triad, Céline Collection, 331 $, shop.nordstrom.com