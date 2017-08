Fantômes verts

Bizarre été de golf. D’abord, ce trou d’un coup réussi à mon tout premier match de la saison au 14e de l’International 2000 à Lacolle. Primo, la balle a été cognée en chaudron. Elle a touché une branche et elle a ensuite atteint la coupe. Secundo, je n’ai jamais vu la trajectoire parce que le green est surélevé. Tertio, cette balle aurait dû atterrir sur le bord du boisé et devenir un bogey ou un double.

À mon premier match de la saison, il y a quelques années, une savoureuse. Au magnifique club de golf de Hemmingford, à 150 verges du vert, je frappe et ma balle tombe à environ 6 pieds du trou. Je suis tout excité et je pense birdie. Soudain, une maman renard et son petit sortent du boisé, montent sur le vert. Elle regarde de chaque côté, s’avance près de balle, la saisit entre ses dents et fout le camp dans le bois. C’est quoi le règlement ?