Histoires de rock: l'oeuf ou la poule ?

De l’anglais au français, il n’y a souvent qu’un pas à franchir, surtout dans le domaine de la chanson et des reprises. Tout le monde, se souviendra de Donne- moi ta bouche

qui fit le succès du regretté chanteur Pierre Lalonde, traduction de There’s a Kind Of Hush De Herman's Hermit.

Au jeu du chat et de la souris, surtout pendant les années 60, les concepteurs du coffret : Yéyé Vo/VF ou si vous préférez : Versions originales et versions françaises de la naissance du YéYé 1955-1962. Bien entendu, point de chanteurs d’ici, mais toute la nouvelle vague dont les porte-étendards furent : Johnny Halliday, Eddy Mitchell, Richard Anthony, Sylvie Vartan, Les chats sauvages avec Dick Rivers, etc. Ce double disque aux allures parfois nostalgique est surtout, un coffre aux trésors pour qui voudrait connaître les aléas d’une chanson et les différents jalons qui furent semés sur les ondes hertziennes.

Bon ou pas bon ?

À la lecture du livret signé par Pierre Layani et François Jouffa, nous sommes portés à sourire, puisque les clichés vont du caricatural au très bon. Certes, il est question de copies souvent vites agencées, mais aussi de l’attrait des rythmes américains, entendons le rock and roll sous toutes des formes.



Comme des tisserands ou des archéologues, ils remontent avec beaucoup d’humour le cours de l’histoire. Plutôt que discours, voici quelques exemples et vous m’en donnerez des nouvelles.



Johnny Halliday : Mon amour oublié

Teddy Bears : Oh ! Why (1959)

Frankie Jordan et Sylvie Vartan : Panne d’essence

Floyd Robinson: Out of Gas (1959)

Chats sauvages avec Dick Rivers : Le jour

Bobby Doss: I’Ve Got You (1961)

Chats sauvages et Dick Rivers : Twist à Saint-Tropez

Guy Laffitte : Twist à Saint-Tropez