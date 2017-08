Industrie du taxi: pas de consensus à Québec

Après avoir mené ensemble la lutte à la multinationale Uber, les grands joueurs de l’industrie du taxi à Montréal et à Québec ne s’entendent plus sur les moyens qu’il faut mettre en place pour se moderniser.

Cette vision, appuyée par le Comité provincial de concertation, repose notamment sur une nouvelle gestion plus flexible des permis de taxi, qu’il serait possible de louer, et qui deviendraient obligatoires pour tous, incluant Uber.

« À notre grande surprise, il y a un grand virage à 180 degrés. Nous, on n’est pas capable de faire ce virage-là, on garde nos principes et on s’en va vers l’avant », a dit M. Homsy en déplorant le manque de professionnalisme de certains chauffeurs Uber.