Jeremy Clarkson a failli mourir

Celui qu’on a connu grâce à Top Gear et qui est désormais animateur de l’émission The Grand Tour a failli perdre la vie ces derniers jours.

Dans sa chronique pour le magazine The Times, Jeremy Clarkson raconte avoir été victime d’une grave pneumonie.

Après avoir passé trois nuits durant lesquelles les spasmes se succédaient, il s’est rendu à l’évidence : il devait aller à l’hôpital. Chose qu’il n’avait à ce jour jamais faite, d’après son récit. D’ailleurs, fidèle à lui-même, il vante son côté surhumain en affirmant n’avoir jamais été malade auparavant.

Heureusement qu’il a eu la brillante idée de se rendre à l’hôpital, sans quoi il sera possiblement mort à l’heure actuelle.

Pour une personne en santé, le niveau de protéine CRP est environ de 5. Dans son cas, il s’élevait à 337. Son poumon droit était rempli à moitié de mucus. En plus, il devait affronter une sévère fièvre.

Top Gear Jeremy Clarkson

Le fait qu’il boive, qu’il fume et qu’il vive dans l’excès n’aide en rien sa bonne santé. Quoique des légendes du rock and roll nous prouvent le contraire...

Dans son billet, il écorche au passage le système de santé dans lequel il a été traité. Comme on peut le lire aussi, combattre l’ennui semble avoir été son principal défi.

Connaissant un peu le personnage qu’il est, on peut supposer que sa convalescence ne sera pas nécessairement de tout repos.

Bref, la Grande Faucheuse ne l’a pas emporté et l’important, c’est qu’il guérisse à son rythme. On a déjà hâte de le revoir conduire les voitures qui nous font le plus rêver.