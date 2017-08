La Couronne fédérale réclame neuf ans contre un Montréalais

Habib, 29 ans, voulait à tout prix rejoindre le groupe État islamique (ÉI)entre 2014 et 2016. Comme il était déjà fiché par la Gendarmerie royale du Canada et que son passeport avait été révoqué, il avait tenté de se faire passer pour son frère jumeau afin d’obtenir le précieux document.

Selon Me Montpetit, une condamnation de six ans et demi de pénitencier serait plus appropriée, d’autant plus qu’il est détenu depuis l’an passé.