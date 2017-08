Le Festival celtique de Québec (FCQ)

Le Domaine Maizerets de Québec devient à compter d’aujourd’hui (jusqu’à dimanche) le site principal de la 12e présentation du Festival celtique de Québec. Spectacles musicaux, performances sportives, présentations culturelles et animation familiale en continu vous attendent à cette occasion.

Certaines activités auront toujours lieu dans le Vieux-Québec, spécifiquement sur la rue Saint-Jean (ce soir dès 18 h 30 pour la Course des serveurs avec les participants de divers établissements de restauration du quartier dans une course à relais pour le Pichet d’Or) et au pub irlandais Murphy’s pour la programmation musicale de fin de soirée. La majorité des activités sont gratuites. http://www.festivalceltique.com/

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Florence Dubois et Jean-Marie Boucher qui habitent au Château Bellevue dans l’arrondissement Saint-Nicolas, à Lévis, se sont mariés le 17 août 1957, il y a donc 60 ans aujourd’hui. Le couple, autrefois de Saint-Apollinaire, a trois filles : Carole (Guy), France (Jean-Marc) et Nathalie (Dany), et deux petites-filles (Natalia et Olessa). Félicitations !

DS Avocats

Photo courtoisie

Après avoir servi pendant de nombreuses années à la tête de Kaufman Laramée de Montréal, Me Richard Laramée a rejoint officiellement l’équipe de DS Avocats Canada en tant qu’associé et président du conseil. Me Laramée, qui officiera à Montréal, sera impliqué dans le soutien de la croissance rapide de l’entreprise grâce à son expertise en droit des sociétés. Avec cette arrivée, le cabinet au Québec sera dorénavant connu sous le nom de DS Laramée. Lancé à Paris en 1972, DS Avocats est aujourd’hui présent dans 15 pays dans le monde. Le cabinet compte plus de 70 avocats, dont 10 associés, dans leurs bureaux de Montréal, Québec (891, boul. Charest Ouest), Toronto et Vancouver.

Gouverneur Lions

Photo courtoisie

Toutes mes félicitations à Me Jocelyn Vallerand, du Club Québec Laurentien, qui a été intronisé Gouverneur du District U2, le 4 juillet dernier, lors du congrès international des Clubs Lions, qui a réuni plus de 50 000 membres Lions à Chicago. Il veillera sur les 45 clubs du District pour l’année 2017-2018. Dans la vie de tous les jours, Me Vallerand exerce principalement comme avocat plaideur en droit civil, droit de la famille, droit des personnes, droit des successions et droit du travail au sein du cabinet d’avocats Gingras, Vallerand, Barma, Laroche, Amyot.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gilles Parent (photo), animateur radio (Le retour de Gilles Parent) au FM93, 57 ans... Me Louis Mazurette, avocat associé chez Stein Monast et ancien du Rouge et Or (football) de l’Université Laval, 38 ans... Véronique Bannon, comédienne et actrice québécoise, 41 ans... Sean Penn, acteur américain, 57 ans... Robert De Niro, acteur, producteur et réalisateur américain, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 août 2016. Arthur Hiller (photo), 92 ans, réalisateur canadien (Love Story en 1970)... 2015. Yvonne Craig, 78 ans, actrice américaine connue pour son rôle de Batgirl dans les années 1960... 2007. Lucien « Frenchie » Jarraud, 84 ans, animateur de radio et de télévision... 2004. Frank Cotroni, 72 ans, mafioso montréalais... 2003. Roland Giguère, 74 ans, poète et peintre.