Le houblon à l’honneur

Pour découvrir, pour manger ou simplement pour s’amuser, le 8e Festibière de Québec convie les amateurs de bières artisanales jusqu’à dimanche à un marathon de dégustation avec plus de 65 exposants.

Pour terminer l’été du bon pied, le rendez-vous annuel a été lancé en grande pompe, jeudi, à l’Espace 400e. Le houblon coulait à flots et le site était bondé en soirée.

Les parts de marché des microbrasseries ne cessent de croître et les Québécois ont soif de nouveautés. Les tendances actuelles pointent vers les « Milkshake IPA », une bière bien houblonnée à laquelle le brasseur ajoute du sucre de lactose, mais aussi vers les bières sûres (Sour Beer).

« Le lactose et la pectine font en sorte que la texture devient plus intéressante. La bière devient plus onctueuse. Le côté IPA va donner un goût d’agrumes et de fruits tropicaux avec une belle amertume », explique Stéphanie Forcier, du BockAle.

« Les micros qui réussissent à sortir du lot et qui peuvent distribuer leurs produits dans les points de vente, normalement ils ont de bonnes recettes ! », ajoute Sébastien Huot, l’un des promoteurs de l’événement.

Parmi les incontournables cette année, le nouveau Beertruck du Festibière offrira chaque jour des bières exclusives en quantités très limitées avec le réputé bièrologue Philippe Wouters.

Samuel Audet explique que plusieurs produits doivent être consommés rapidement pour profiter de leur pleine saveur.

« Le houblon est sensible. C’est une plante. Aussitôt qu’il est exposé à la chaleur ou au soleil, c’est comme un thé, plus c’est frais mieux ce sera. Dans le cas contraire, ça devient fade. Ton arôme peut ressembler à une balle de foin restée dans le garage trop longtemps ! »

Outre la bière, l’offre culinaire détonne encore cette année avec un choix très varié. L’équipe de BBQ Québec anime notamment la terrasse avec des démonstrations surprenantes.