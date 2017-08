« J’aurais aimé qu’il se mette à pleurer devant moi et qu’il me dise ce qu’il a fait à ma mère. Je voulais avoir des aveux de mon père. »

Après un long silence, Elizabeth Laplante a accepté de relater au Journal comment elle a vécu l’un des drames familiaux les plus médiatisés de la province : la disparition de sa mère Diane Grégoire, en 2008, ainsi que l’arrestation de son père, qui s’est enlevé la vie quatre ans plus tard alors qu’il venait d’être accusé du meurtre.

La jeune journaliste a notamment expliqué qu’elle portait un dispositif d’enregistrement de type body pack, dissimulé sur elle par la Sûreté du Québec, lors de sa dernière conversation avec Paul Laplante, en novembre 2011.

Ultime confrontation

« J’ai vu ça comme une opportunité de confronter mon père pour une ultime fois. Je lui ai demandé directement : “Papa, est-ce que tu as tué maman ?” », a-t-elle confié en début de semaine dans sa première entrevue sur cette sombre affaire.

Le camionneur de 54 ans, qui l’avait accueillie dans son nouvel appartement de Montréal en versant des larmes, a nié « très fermement », se souvient-elle.

L’ex-maire de Saint-Liboire, en Montérégie, était offusqué que sa fille ose lui poser cette question, quelques jours après la découverte des ossements de Diane Grégoire en bordure d’une route, soit 46 mois après que Paul Laplante eut signalé sa disparition aux policiers de Longueuil, le 31 janvier 2008.

« À ce moment, je regardais cet homme-là que j’avais tellement respecté, qui avait toujours eu réponse à tout... Et il me faisait pitié. Je lui ai dit que je ne le croyais pas et que je n’avais plus confiance en lui. Et je suis partie », s’est-elle remémoré sans broncher.

Le jour et la nuit

Son père l’a alors suivie dehors « en criant de plus jamais revenir sans s’annoncer ».

« C’était rendu quelqu’un d’autre que le père que j’avais connu, a-t-elle poursuivi. Il était méfiant, comme s’il avait compris ce que j’étais venue faire chez lui. C’était quelqu’un de méfiant en général dans la vie. »

Dans les heures et les jours qui avaient suivi la disparition de sa mère, Elizabeth Laplante était toutefois convaincue que son père n’avait rien à voir là-dedans.

« Dans ma tête, il n’y avait aucune chance que ce soit mon père. Mon sentiment, c’était que je devais même le protéger, parce que je sentais que la première personne que les policiers soupçonneraient, ce serait lui. Je ne voulais pas leur donner de renseignements qui auraient pu le trahir », a confié la journaliste de TVA, qui avait alors 19 ans.

Ça lui a pris « quelques mois » avant de retourner voir les enquêteurs sans le dire à son père pour leur transmettre des informations pertinentes.

Problèmes de couple

Ainsi, Diane Grégoire avait déjà confié à sa fille qu’elle et son mari éprouvaient des problèmes conjugaux.

« Elle m’a exprimé qu’elle n’était plus certaine de sa relation avec mon père, que ça n’allait pas bien pour elle, a précisé Elizabeth Laplante. Je n’avais jamais soupçonné cela. Ma mère n’était pas une plaignarde. Son plus grand rêve, c’était d’avoir une famille et des enfants. Pour qu’elle m’en parle, elle devait être rendue au fond du baril. »

De plus, une petite phrase que Paul Laplante aurait dite à sa fille le jour de la disparition de Mme Grégoire a de quoi laisser perplexe. À l’époque, Elizabeth Laplante étudiait en journalisme au cégep de Jonquière. Quand il lui a annoncé la nouvelle au téléphone peu après avoir demandé l’aide de la police, elle insistait pour rentrer à la maison, à Saint-Hyacinthe.

« Mais il ne voulait pas en prétextant le mauvais temps. Il disait : “On en a déjà perdu deux, on n’en perdra pas une troisième.” Par deux, il voulait parler de mon petit frère Gregory qui s’était suicidé un an plus tôt et de ma mère », a-t-elle expliqué.

Paul Laplante a été arrêté le 13 décembre 2011. Quand le suspect du meurtre de ta mère est ton propre père, il n’y a pas de soulagement possible.

« Mon frère Francis et moi, on ressentait surtout de l’incompréhension, même si on s’était préparés à ce jour-là. Juste de s’imaginer que notre mère a été victime d’un acte criminel, c’est difficile. De s’imaginer en plus que c’est ton père qui a commis l’irréparable... Ç’a pris du temps à accepter. »

Une série sur les années noires de sa vie

Paul Laplante était un homme « très contrôlant » qui avait « besoin de mener les choses » et il n’acceptait pas de se retrouver « coincé dans une position vulnérable », comme dans une salle d’interrogatoire de police ou en prison.

D’après sa fille Elizabeth, le suicide de son père – par pendaison à l’aide d’un drap dans sa cellule de la prison de Rivière-des-Prairies, le 9 janvier 2012 – était « conséquent avec ce qu’il était et ce qu’il disait ».

« Mon père m’a déjà dit qu’il avait songé au suicide alors qu’il avait le même âge que mon petit frère Gregory qui s’est enlevé la vie à 13 ans. Sa mort nous a évité de devoir aller le confronter devant le tribunal. Déjà que le jour de sa comparution, il n’était même pas capable de nous regarder, dans la salle de cour. Je trouvais ça difficile », a-t-elle dit en entrevue au Journal.

Elle croit d’ailleurs que le suicide du cadet des trois enfants, le 5 février 2007, a pu expliquer en partie le « geste d’une extrême violence » dont son père était inculpé.

« Oui, il y a l’héritage [de 1 million $, a déjà rapporté Le Journal] que ma mère avait reçu de sa mère en 2007. Et oui, en cas de séparation, mon père se serait peut-être retrouvé devant rien. Mais on peut difficilement dissocier le suicide de mon petit frère de son geste. C’est peut-être la perte de contrôle la plus complète qu’il ait pu vivre. »

Tu ne m’as pas tuée

Elizabeth Laplante a accepté de parler au Journal de l’épreuve qu’elle a vécue parce que c’est ce qu’elle fera en animant la série documentaire Tu ne m’as pas tuée, dont le premier de dix épisodes sera diffusé le 22 août, sur la chaîne télé Moi et cie.

Elle a aussi obtenu des témoignages de survivants d’autres drames familiaux pour comprendre comment ils sont arrivés à « se reconstruire ».

« C’est un peu en raison de l’incompréhension que je vis encore aujourd’hui face à cette partie la plus noire de ma vie que j’ai accepté de livrer mon histoire et de m’investir dans cette série. Pour montrer que l’humain est capable de survivre à des drames semblables. Et aussi parce que ça me donne la chance de rendre enfin hommage à ma mère et de mettre l’accent sur la victime. »

On y inclura notamment des extraits de vidéos amateurs tournées par Paul Laplante où l’on voit notamment sa conjointe apporter un gâteau d’anniversaire avec trois chandelles à leur fille. Et une fête de Noël durant laquelle il offre à Diane Grégoire son manteau d’hiver Kanuk de couleur jaune qu’elle portait le jour où elle a été assassinée.

Ce que la police a découvert

► Diane Grégoire avait reçu un héritage d’une valeur de 1 million $ de sa mère, décédée en 2007, présumément convoité par Paul Laplante qui avait notamment convaincu sa conjointe de lui signer une procuration pour avoir accès à ses comptes bancaires et gérer ses avoirs.

► En plus d’y trouver le manteau Kanuk que Diane Grégoire portait lors de sa disparition, les policiers auraient récupéré des attaches de plastiques (tie-wraps) sur la scène du crime qui correspondraient à des attaches semblables saisies lors d’une perquisition chez le suspect.

► La veille de la disparition, Laplante aurait découpé et fait imprimer des photos de Diane Grégoire – comme s’il voulait être prêt pour la « disparition » – qui ont été retrouvées par la police dans une poubelle chez lui.

► Laplante n’aurait eu aucune réaction à l’annonce de la découverte des ossements de sa conjointe, en novembre 2011, n’ayant contacté ni la police, ni ses enfants, ni aucun membre de sa famille. Sur la photo, les policiers ont fait la découverte à Coteau-du-Lac.

► Laplante brillait par son absence aux nombreuses battues organisées pour chercher sa femme. Sur la photo, un policier et chien pisteur à Sainte-Anne-de-Bellevue.

► En 2007, il a assisté de façon assidue au procès de Ghislain Dion, une de ses connaissances de Saint-Hyacinthe qui a été condamné pour le meurtre de sa conjointe, Julie Croteau, tuée deux ans plus tôt.

