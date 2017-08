Les migrants ne sont pas tous haïtiens

L’Arabie saoudite montre la porte à ses six millions de travailleurs étrangers. Un soubresaut identitaire de la pétromonarchie qui fait des vagues jusqu’ici.

Farid aura été un immigrant toute sa vie. Il y a 40 ans, ses parents ont quitté le Yémen, l’un des pays les plus pauvres de la planète, pour l’Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite, fidèle allié de l’Occident. Un endroit où la lapidation en public est courante. Le dernier pays de la planète qui interdit encore aux femmes de conduire. Heureusement que, depuis 2015, le gouvernement saoudien permet à la gente féminine de s’exprimer, et même de se présenter, lors des élections. Des scrutins plus symboliques qu’autre chose dans cette monarchie absolue, où la famille royale guette les moindres faits et gestes de ses sujets.

C’est là que Farid est né. Pourtant, il ne bénéficie pas des mêmes «droits» que les autres Saoudiens. «Même si j’ai appris l’hymne national par cœur à l’école comme tous les autres enfants, même si je travaille, je reste un citoyen de seconde zone», rage Farid.

Depuis quelques années, l’Arabie saoudite s’est lancée dans une véritable purge contre ses travailleurs immigrants. Comme l’explique Farid, le royaume s’y prend souvent de manière détournée pour se débarrasser du tiers de sa population: «Les étrangers doivent payer une taxe supplémentaire pour chacun de leurs enfants. Comme ils n’ont pas de bons salaires et qu’ils ont souvent des grandes familles, ils sont ruinés et doivent quitter l’Arabie saoudite.»

Farid est ainsi contraint de plier bagage pour le Yémen, et ce, même s’il n’y a jamais vécu.

Le rêve canadien

Il fera des pieds et des mains pour éviter l’exode. Le pays de ses parents figure dans le très peu enviable palmarès des états les plus dangereux de la planète. Depuis 2014, le Yémen est plongé dans une sanglante guerre civile, envenimée par l’intervention militaire de... l’Arabie saoudite.

En 2016, le Canada a signé un lucratif contrat de 15 milliards de dollars pour la vente de blindés à son ami saoudien. Un détail qui ne préoccupe pas tellement Farid, dont les yeux s’illuminent lorsqu’il évoque le pays de la feuille d’érable.

Le discours d’ouverture de Justin Trudeau a eu des échos jusque dans le désert d’Arabie. Farid s’en est souvenu quand il a appris que les États-Unis ne renouvèleront pas le visa qu’on lui avait accordé à l’ambassade américaine en Arabie saoudite il y a six mois. En juillet, Farid a donc quitté son emploi de busboy dans un restaurant de New York pour vivre «le rêve canadien».

Dans l’autobus vers Lacolle, Farid s’est entassé avec les nombreux demandeurs d’asile d’origine haïtienne. «Environ 90 % sont Haïtiens, mais il y en a de partout: de la Syrie, du Tchad, du Pakistan...», constate-t-il.

Montréal ou Toronto?

Au Stade olympique, il s’est lié d’amitié avec Salem, qui fuit, lui aussi, l’Arabie saoudite.

Salem a vu le jour en Érythrée, mais a passé la plus grande partie de sa vie à la risquer sur les chantiers saoudiens. Quand le royaume en a eu assez de lui, il n’était pas question pour Salem de retourner dans son patelin, que l’on surnomme «la Corée du Nord de l’Afrique». C’est donc immédiatement vers le Canada, «ce pays qui accepte tout le monde», que ses espoirs se tournent. «Quand la première étape du processus de demande de réfugié sera derrière moi, je vais déménager à Toronto. Il y a une importante communauté érythréenne là-bas», précise Salem.

Farid, lui, compte rester à Montréal, bien qu’il n’y connaisse personne. «Les gens sont très accueillants ici. Je vais apprendre le français et je vais me trouver un emploi», envisage-t-il dans un anglais fluide.

Ici, il ne craint pas de devoir faire demi-tour vers le Yémen. «Même si le Canada refuse ma demande de réfugié, je sais qu’on ne peut pas m’envoyer au Yémen de toute façon: tous les aéroports ont été détruits à cause de la guerre», s’entête à penser Farid.