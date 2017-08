LNH aux Olympiques: les joueurs ne défieront pas Bettman, croit Simon Gagné

À moins d’un revirement, les joueurs de la LNH ne seront pas autorisés à porter les couleurs de leur pays aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 1994, en février prochain. Pour Simon Gagné, il serait fort étonnant qu’on assiste à une mutinerie de la part des vedettes du circuit Bettman.

Gagné est bien placé pour s’entretenir sur ce chaud dossier dans le monde du hockey.

Médaillé d’or avec l’équipe canadienne aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, et témoin privilégié de la déconfiture de cette même équipe quatre ans plus tard à Turin, l’ancien hockeyeur dela LNH ne voit pas comment les meilleurs joueurs pourraient faire faux bond à leurs coéquipiers réguliers, malgré l’importance du tournoi olympique.

«Si je retourne en arrière, en 2006, et que ça aurait été la même situation alors que j’étais avec les Flyers, il faut que tu respectes l’organisation avec laquelle tu as signé un contrat. C’est ton employeur. Pour moi, les Jeux olympiques étaient un nanan. Tu n’es pas payé, mais tu vas là pour le plaisir du hockey et pour la chance de représenter ton pays», a soutenu en entrevue au Journal la fierté de Sainte-Foy, dans le cadre de son tournoi de golf annuel au profit de Leucan, jeudi.

«En même temps, il faut que tu respectes la décision de la Ligue nationale, qui fait partie de tes employeurs. Si c’était moi, je respecterais mon contrat. Si certains décident d’y aller, j’imagine que la LNH va imposer des sanctions assez sévères à ces joueurs.»

Le cas Ovechkin



Depuis le début des tractations dans ce dossier, l’attaquant des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a continuellement répété qu’il irait à PyeongChang pour représenter la Russie. Son discours n’a pas changé depuis que la LNH a annoncé qu’elle ne stoppera pas ses activités pour permettre à ses joueurs de patiner sous les anneaux.



Ovechkin a obtenu le soutien du propriétaire des Capitals, Ted Leonsis, dans la dernière année. Si le Russe mène son projet à terme, il ratera au moins neuf rencontres de saison régulière avec les Capitals pour la durée des Jeux, qui se tiendront du 9 au 25 février.



Gagné ne serait pas surpris que le septuple marqueur de 50 buts aide son pays à conquérir la médaille d’or. Sans les joueurs de la LNH, peu d’observateurs oseront miser contre la machine rouge.



«Je crois qu’il y a peut-être une couple qui vont le faire, ceux qui ont de gros salaires et que ça ne leur dérangera pas de payer une grosse pénalité, dont Ovechkin, a reconnu l’ancien des Flyers, des Kings, du Lightning et des Bruins. Les gars comme Crosby ou Toews ont trop de respect pour leur organisation et leur devoir numéro un est leur équipe respective dans la LNH, et pas Équipe Canada.»



Contrats faramineux



Par ailleurs, le contrat de huit ans pour 68 M$ octroyé à Leon Draisaitl par les Oilers d’Edmonton, mercredi, est un bel exemple de la nouvelle tendance des équipes de la LNH à donner la lune à leurs jeunes vedettes. Un contraste avec le passé que Gagné applaudit, citant les Blackhawks comme initiateurs de ce renouveau.



«Année après année, l’équipe qui gagne la coupe Stanley influence beaucoup les dirigeants des autres équipes par la suite, et c’est certain que ça va s’aligner comme ça. Tu ne verras plus des joueurs empocher le gros lot vers 27-28 ans, ça va être plus vers un jeune âge et je trouve que c’est intelligent, car on sait que les statistiques commencent à diminuer après ça.»