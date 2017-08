Publicité de la marque The North Face: des créateurs québécois derrière la nouvelle campagne anti-mur

Des créateurs québécois de l’agence Sid Lee sont derrière la nouvelle campagne publicitaire mondiale « anti-mur Trump » menée par le géant du plein air The North Face.

La campagne de pub lancée ces jours-ci par le détaillant de vêtements The North Face vante les bienfaits de l’escalade et de l’idée de s’unir autour des murs.

« C’est une campagne qui rejoint toutes les générations. C’est un message d’unité et d’unification », précise le Québécois Nicolas Van Erum qui dirige le bureau de Sid Lee à Los Angeles et qui gère le compte mondial publicitaire de The North Face.

« Il y a actuellement beaucoup de connotations négatives par rapport aux murs. Pour nous, un mur n’est pas fait pour diviser, mais bien pour rassembler », ajoute le porte-parole québécois de l’entreprise, Max Turcotte. Sans faire allusion directement aux controversées politiques anti-immigration du président Trump, dont celle de construire un mur à la frontière mexicaine, la campagne de The North Face passe clairement un message d’insatisfaction envers les idées véhiculées par la Maison-Blanche.

Prise de position

Cette nouvelle campagne d’image du détaillant de vêtements américain se situe dans la lignée des prises de position de l’entreprise mère VF Corporation envers de récentes décisions du président Trump.

En juin dernier, le chef de la direction de VF Corporation, Steve Rendle, dénonçait vertement dans une lettre ouverte le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat. VF Corporation, qui détient un portefeuille de plus de 30 marques de vêtements, dont The North Face, JanSport, Reef, Vans, Timberland, SmartWool, Lee, Wrangler et Nautica, s’est engagée à exploiter des usines carburant aux énergies renouvelables à 100 % d’ici 2025.

Pas une première

The North Face n’est pas la première entreprise à dénoncer les intentions de l’administration Trump de vouloir ériger un méga mur à la frontière mexicaine.

Lors du dernier Super Bowl, l’entreprise de matériaux Lumber 84 avait vu l’une de ses publicités partiellement censurée par le télédiffuseur Fox.

Dans la publicité de Lumber 84, on voyait notamment une jeune fille et sa mère tenter de traverser un énorme mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique avant de trouver finalement une porte.

Rappelons que la campagne de The North Face prévoit une journée d’escalade gratuite samedi prochain dans plusieurs grandes villes du monde, dont Montréal.

