Québec paie deux fois pour des plans et devis

Après avoir englouti des dizaines de millions de dollars dans une compagnie de la Basse-Côte-Nord maintenant en faillite, le gouvernement du Québec va payer près de 2 millions $ supplémentaires afin de récupérer des plans et devis pour le prolongement de la route 138.

Transports Québec a récemment conclu une entente avec le syndic responsable de la faillite de Pakatan Meskanau. Cette compagnie, issue d’une entente entre le gouvernement du Québec et six municipalités de la Basse-Côte-Nord était responsable de la construction de tronçons de la route 138. À deux reprises, en 2006 et en 2011, le premier ministre du Québec, Jean Charest, s’était déplacé sur la Côte-Nord pour annoncer des investissements totalisant 222 millions $ dans le cadre de ce projet.

Pakatan Meskanau a fait faillite en 2014 après s’être fait couper sa seule source de financement par le ministère des Transports qui a résilié l’entente devant de graves problèmes de gestion du projet de prolongement de la route 138.

Il y a un mois, le ministère des Transports a conclu une entente avec le syndic. Il paiera 1,875 million $ pour récupérer les plans et devis préparés pour le compte Pakatan Meskanau.

«En reprenant ces données cruciales pour la poursuite des projets de prolongement de la route 138, le ministère pourra établir un plan de travail pour la suite des choses, a expliqué à TVA Nouvelles la porte-parole du ministère des Transports, Caroline Rondeau. Au lieu de recommencer tout le processus de zéro, en augmentant d’autant les délais et les coûts, on va pouvoir repartir le projet dans les temps qu’on voudrait le faire.»

Pourquoi le gouvernement du Québec, qui était la seule source de financement de Pakatan Meskanau, doit-il à nouveau payer pour les plans et devis du prolongement de la route 138? Le ministère des Transports n’avait aucune réponse à fournir à TVA Nouvelles, jeudi.

Quelque 47 millions $ ont été dépensés par Pakatan et seulement 12 kilomètres de route ont été construits. Il reste près de 400 kilomètres de route à construire pour relier toutes les municipalités de la Basse-Côte-Nord.