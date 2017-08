Retour attendu pour Garand-Gauthier après une année ratée en raison d'une grave blessure

Si l’ouverture du camp d’entraînement apporte beaucoup de fébrilité parmi les joueurs, Benjamin Garand-Gauthier savourait encore plus ce moment toujours spécial dans une saison.



Le centre arrière du Rouge et Or de l’Université Laval a raté toute la saison 2016 en raison d’une sévère blessure à un ischio-jambier. Blessé avant le début du camp d’entraînement, Garand-Gauthier n’a jamais été en mesure de revenir au jeu même s’il a repris l’entraînement à la mi-saison.



«J’avais vraiment hâte que ça commence, a-t-il souligné. Ce n’est pas évident d’être à l’écart toute une saison surtout que j’avais disputé toutes les parties en 2015 à mon année recrue. Ce fut difficile par moments, mais je suis passé au-travers.»



«C’était une très grosse blessure puisque mon ischio-jambier était déchiré à 80 pour cent, de poursuivre le produit des Nordiques de Lionel-Groulx. Quand j’ai repris l’entraînement à la mi saison, je n’étais pas rétabli pour jouer.»



Adapter la position



Avec le départ d’Antony Auclair pour la NFL, le Rouge et Or misera toujours sur des formations avec un ailier rapproché, mais utilisera aussi à l’occasion un centre arrière au style traditionnel.



«On va adapter la position et utiliser les forces de chacun, a expliqué Garand-Gauthier. Moi je suis plus à l’aise à l’arrière et en mouvement en protection de passe alors que Alex (Savard) se retrouvera sur le coin de la ligne comme ailier rapproché.»



Garand-Gauthier veut évidemment reprendre sa place dans l’alignement de 48 joueurs. «J’ai joué toutes les parties sur les unités spéciales à ma première année et j’ai montré ce que je pouvais faire, a-t-il indiqué, mais j’ai tout à prouver en offensive où je n’ai pas vu d’action.»