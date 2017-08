Un effet «Louis-Paul»

On pourrait de nouveau entendre du métal à La Voix... et aussi du hip-hop. Depuis que Louis-Paul Gauvreau s’est faufilé jusqu’à la demi-finale la saison dernière, les chanteurs de métal sont beaucoup plus présents aux préauditions en vue de la sixième saison, selon Stéphane Laporte.

Une première vague de préauditions a déjà eu lieu à Montréal. Elles se dérouleront à Québec ce week-end ainsi que les 26 et 28 août, avant de retourner vers la métropole du 6 au 10 septembre.

Non seulement la présence de Louis-Paul Gauvreau a amené les chanteurs métal à se présenter devant les juges, mais elle a aussi conscientisé le public à l’ouverture d’esprit de La Voix face à la diversité musicale.

Photo d'archives, Sébastien St-Jean

C’est ainsi que les juges entendent aussi « beaucoup plus » de hip-hop, un style quasi absent de l’émission depuis les débuts, voire de la musique électronique et expérimentale. Ces chanteurs et chanteuses ne croyaient peut-être pas avoir une chance aux éditions précédentes.

« L’effet Louis-Paul se fait sentir, et ce, de deux façons, explique Stéphane Laporte. Il y a plus de chanteurs métal qui se présentent aux préauditions et il y a aussi plus de chanteurs provenant de styles différents. Louis-Paul a prouvé que lorsqu’on a du talent, tous les styles ont une chance de plaire aux coachs et au public. [...] Il y a une grosse augmentation d’artistes hip-hop aux préauditions. Pour notre plus grand plaisir ! »

Cette année, « il y a une très grande variété dans le choix musical, ça va d’Édith Piaf à Safia Nolin, en passant par Radiohead et Justin Bieber, ajoute-t-il. La chanson la plus entendue jusqu’à maintenant est When We Were Young d’Adele. »

Des candidats plus préparés

Stéphane Laporte a tenu à souligner à quel point cette année les candidats débarquent devant eux encore plus préparés que durant les saisons précédentes.

« Je pense que le travail des coachs et des candidats montré à l’écran est une source d’inspiration. Ce souci des coachs pour que leurs artistes s’approprient leurs chansons fait école. Et les candidats que nous voyons aux préauditions sont portés par le même désir », a-t-il commenté.

Malgré le fait qu’il ait déniché des perles rares « depuis le jour un » des préauditions, Stéphane Laporte explique que l’équipe a ajouté une série de préauditions supplémentaires à Montréal après la fête du Travail pour donner la chance à ceux qui étaient partis en vacances.

« On peut déjà affirmer que ce sera un grand cru. Ce ne sera pas facile de faire la sélection des 100 qui se présenteront aux auditions à l’aveugle, tellement le talent est grand. »

Stéphane Laporte confiait cette semaine qu’il avait particulièrement hâte de passer les préauditions à Québec.

« L’année dernière, nous y avons découvert des talents incroyables, dont Frank Williams, grand finaliste de l’équipe d’Isabelle, Sam Tucker, qui s’est classé dans le top 8, sans oublier Maxime Desrosiers, Joshua Moreno et Andy Bastarache. Au fil des ans, les préauditions passées à Québec sont toujours réjouissantes. Ça chante à Québec ! »

► Les préauditions pour La Voix 6 ont lieu samedi et dimanche à Québec, à l’Hôtel Plaza, entre 8 h et 20 h, ainsi que les 26 et 28 août. Elles auront lieu à Montréal du 6 au 10 septembre à l’Hôtel Gouverneur.