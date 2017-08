Un fraudeur récidiviste de retour en cour

Alors qu’en janvier, la Commission des libérations conditionnelles du Canada se voyait dans l’obligation de remettre un fraudeur récidiviste en liberté «au deux tiers de sa peine», ce dernier était de retour en cour pour faire face à des accusations de harcèlement, voies de fait et fraude.

À LIRE AUSSI: Fraudeur récidiviste remis en liberté malgré les avis contraires

Par le passé, Benoit-Pierre Poitras a fait la manchette à plus d’une reprise. Fraudeur professionnel depuis l’âge de 22 ans, l’homme a réussi à dérober la somme de 100 000 $ à une famille grâce à une série de menaces, poussant même le père jusqu’au suicide.

Condamné à quatre ans de pénitencier en 2014, il avait, une fois en libération conditionnelle, manipulé une mère de trois enfants à l’insu des autorités.

Cette fois c’est une femme, connue via un site de rencontre, qui a fait les frais de celui qui se fait passer «pour un Hell’s».

Entre le 20 juin et la fin du mois de juillet, Poitras l’a harcelée, a menacé de «casser les jambes» d’un de ses amis et lui a fait croire, à la suite d’une visite dans un centre hospitalier, qu’elle devait cesser de prendre une médication l’aidant à contrôler son diabète, ce qu’elle a fait.

«La dame est allée rester chez l’accusé et, durant son séjour, elle a bu de l’eau pendant cinq jours, mangé deux repas et l’accusé lui fournissait de l’insuline qui n’était pas prescrite pour elle», a mentionné la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Andréanne Tremblay.

À la suite de l’enquête sur remise en liberté, le juge Bernard Lemieux a ordonné la détention de l’homme de 49 ans, pour «assurer la protection du public et des victimes».