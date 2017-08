Un cycliste décède à la suite d’une collision

SAINT-PRIME | Un cycliste est décédé, jeudi, à Saint-Prime, des suites d’une collision avec une camionnette survenue en fin d’après-midi.

L’événement est survenu vers 15h20, jeudi, à Saint-Prime au Lac-Saint-Jean. L’accident s’est produit à l’intersection du rang 3 et de la rue Marcel-Auclair. Les services d’urgences ont reçu un appel qui signalait une collision entre une camionnette et un cycliste.



La violence de l’impact a causé la mort du cycliste. La Sureté du Québec (SQ) ne possédait pas encore d’informations sur la victime, mais pouvait affirmer qu’il s’agissait d’un homme.



Au moment d’écrire ces lignes, les circonstances entourant la collision mortelle n’étaient pas connues.

Le conducteur arrêté

Le conducteur de la camionnette a été arrêté et sera interrogé par les enquêteurs au poste de police pour faire la lumière sur cet événement.



Un enquêteur et un policier spécialiste en reconstitution se sont déplacés sur les lieux de l’incident pour déterminer les causes exactes ayant mené à la mort du cycliste.



La circulation sur le rang 3 a été entravée complètement une bonne partie de la soirée pour permettre aux policiers de faire leur travail.