Un troisième candidat dans la course à la mairie de Lac-Beauport

La liste de candidats à la mairie s’allonge à Lac-Beauport. Un troisième postulant, Serge Hamel, a annoncé son intention de briguer les suffrages le 5 novembre prochain, à titre d’indépendant.

L’ancien gestionnaire de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), à la retraite depuis décembre 2015, fera la lutte à l’actuelle mairesse Louise Brunet et au prédécesseur de cette dernière à l’hôtel de ville Michel Beaulieu – maire de Lac-Beauport entre 2009 et 2013 – qui tente un retour en politique.

«Ça fait huit ans que ça ne fonctionne pas au conseil municipal et qu’on est dans un climat de chicane, il n’y a plus rien qui se fait et les projets sont difficiles à passer», a commenté M. Hamel, en entrevue téléphonique, jeudi, désireux de mettre fin aux «guerres de clocher» dans la municipalité de la couronne nord de Québec.

Ce dernier s’est présenté à l’hôtel de ville de Lac-Beauport en matinée pour signaler ses intentions au directeur d’élection. Il lui faudra toutefois attendre en septembre pour officialiser sa candidature. La période de dépôt des déclarations de candidature aura lieu du 22 septembre – le jour du déclenchement de la campagne électorale – au 6 octobre.

Moins de taxes

M. Hamel espère convaincre les électeurs en promettant de faire de Lac-Beauport «une des municipalités les moins taxées de la région». Il vise également un gel de taxes à chaque dépôt de budget. Comment compte-t-il y parvenir ?

«Je suis habitué de jouer dans les chiffres (...) Ça ne veut pas dire nécessairement des coupures, ça veut dire bien gérer et ça veut dire qu’il y a des dossiers qu’on va remettre correctement (sur leurs rails) comme celui des Sentiers du Moulin», a-t-il exposé en entrevue avec Le Journal. «La mairesse, c’est une très bonne madame mais ce n’est pas quelqu’un qui a un leadership», a-t-il opiné.

Contrairement à Mme Brunet, Serge Hamel s’oppose au Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la Communauté métropolitaine de Québec qui «empêche notre développement», plaide-t-il. Il se désole par ailleurs de constater que la municipalité n’a pas encore évalué l’impact de ce règlement sur le compte de taxes des citoyens en lien avec la baisse anticipée de la valeur des terrains qui ne seront plus constructibles.

En 2005, M. Hamel s’était également présenté comme candidat à la mairie de Saint-Augustin-de-Desmaures, lorsqu'il y résidait, mais il avait été défait par Marcel Corriveau. Il a déménagé à Lac-Beauport en 2011.