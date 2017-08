Pas demain le cinéma à 10$ par mois au Québec

Le président de MoviePass et cofondateur de Netflix, Mitch Lowe, soutient que son entreprise s’attend à perdre de l’argent avec cette offre. Mais il croit être en mesure de la rentabiliser à plus long terme en revendant à des tiers sa nouvelle banque de noms d’abonnés.

Hier, le plus gros gestionnaire de salles de cinéma au Québec et au Canada, Cineplex, n’a pas voulu commenter cette offre de MoviePass « puisque cela ne concerne pas le Canada », a fait valoir la porte-parole de l’entreprise, Sarah Van Lange. Chez AMC, le plus grand propriétaire de cinémas aux États-Unis, on soutient que cette offre de MoviePass n’est pas la bienvenue dans ses établissements.