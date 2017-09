[VIDÉO] Un service de repas à 5 $ pour parents pressés

À Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Québec, la boucherie le Relais des Campagnes offre le service Parents pressés, des repas faits maison qui, à 5 $ la portion, permettent à plusieurs parents de souffler un peu.

Ce service est apparu graduellement il y a deux ans, et sa popularité connaît une croissance exponentielle.

«Il y a deux ans, un client voulait qu’on lui fasse les cinq repas de sa semaine, puisque sa conjointe était dans la période des impôts. On a donc pensé à un menu et on s’est dit: “Tant qu’à faire des menus pour lui, on va l’offrir à tout le monde!” Alors, on s’est mis à faire un peu de publicité sur Facebook, au magasin, et c’est comme ça que ç’a commencé. Au début, il y avait quatre familles. Petit à petit, avec le bouche-à-oreille, les gens nous disaient: “On aimerait ça en prendre, mais ce n’est pas possible de venir à Saint-Lambert chercher les repas.” C’est comme ça qu’on a pensé aux points de chute», raconte la propriétaire Martine Nappert.

Les repas au banc d’essai

En expansion

Maintenant, le Relais des Campagnes livre dans 10 points de chute, répartis en Beauce et sur la Rive-Sud. D’autres points de chute seront ouverts très bientôt à Lévis, dans Lotbinière et même sur la Rive-Nord de Québec.

«On en parle beaucoup. C’est fou. Dans les deux dernières semaines, depuis que l’école est commencée, on a beaucoup de demandes», indique Mme Nappert.

Ce qui fait la popularité de ses repas est, selon elle, l’accessibilité et la diversité des menus.

«Je ne voulais pas que ça soit compliqué pour les clients et je ne voulais pas leur facturer des frais de livraison. La force de nos repas, c’est qu’on essaie vraiment d’être diversifiés. Des fois, ça prend quatre mois avant qu’un repas revienne. Il y a aussi des menus de remplacement. Si les clients n’aiment pas les cinq repas qu’on a choisis pour la semaine, ils peuvent les remplacer. Aussi, on utilise la viande de notre boucherie. C’est de cette façon qu’on arrive à faire de bons prix», plaide-t-elle.

Comment ça fonctionne?

On commande les repas en ligne sur le site internet du Relais des Campagnes. Les familles peuvent y choisir à l’avance les repas qu'elles désirent, selon des menus préétablis.

Les commandes sont ensuite livrées au point de chute de leur choix les lundis et les jeudis en fin d'après-midi, afin de «garantir la fraîcheur des plats». Il en coûte 5 $ par personne, taxes incluses.

Bientôt des repas sans gluten

Vu la popularité grandissante du service et la demande de plus en plus élevée, Martine Nappert envisage d'offrir bientôt des repas sans gluten. Cela impliquera la mise en place d’une cuisine exclusivement consacrée à leur préparation.