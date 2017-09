Difficile de magasiner son pharmacien pour épargner

Depuis vendredi, les factures fournies par les pharmaciens doivent inclure le prix du médicament, le montant versé au distributeur pour le transport et les honoraires qu’ils facturent pour service rendu, qui peuvent varier d’un endroit à l’autre.

Or, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) assure que les prix sont les mêmes pour toutes les compagnies d’assurance pour un même produit.

« Le code de déontologie du pharmacien ne l’oblige pas à donner de l’information au téléphone à un non-patient », a défendu le vice-président et directeur général de l’AQPP, Jean Bourcier.

La priorité, dit-il, est de servir les clients en succursale et les patients qui appellent.

Pour le pharmacien de Saint-Jérôme Georges-Étienne Gagnon, les patients ne devraient pas seulement magasiner le prix, mais aussi leur pharmacien. Il fait valoir qu’une pharmacie qui offre plus de services chargera plus cher, puisque les honoraires ne sont pas seulement la rémunération du propriétaire, mais qu’ils paient aussi pour l’électricité et le loyer.