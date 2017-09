Fermeture expéditive au Collège Aviron

Après avoir déboursé près de 20 000 $ pour suivre leur formation au Collège Aviron de Québec, voilà que des étudiants se retrouvent dans le néant alors que le ministère de l’Éducation a choisi de retirer les permis de l’établissement, ce qui a forcé sa fermeture immédiate vendredi.

Les étudiants ont eu vent que l’établissement d’enseignement professionnel serait forcé de fermer ses portes temporairement vendredi et lundi en raison d’une situation «hors du contrôle de l’école».

Après que certains aient contacté le ministère de l’Éducation, la nouvelle d’une fermeture à plus long terme s’est répandue comme une trainée de poudre. «De ce qu’on a compris, l’école n’aurait pas réussi à renouveler son permis auprès du ministère», explique l’un d’eux, qui a préféré ne pas être identifié.

Non-renouvellement du permis

La situation a été confirmée par le ministère, qui explique la révocation du permis de l’établissement par le non-respect de diverses exigences. «Il y avait des lacunes en lien avec les qualifications des ressources humaines, l’accessibilité des ressources matérielles et l’organisation pédagogique», précise Esther Chouinard, porte-parole du ministère de l’Éducation.

Joint par téléphone, le président du Collège Aviron s’est quant à lui fait avare de commentaires. «Je ne peux pas vous en parler actuellement. On est en train d’en discuter avec eux [le ministère]», s’est contenté d’affirmer Allan Flagg avant de mettre abruptement fin à l’appel.

Incertitude

Pour les étudiants inscrits dans les différents programmes offerts par l’établissement, l’incertitude est grande alors que très peu d’informations ont été mises à leur disposition pour l’instant. Plusieurs affirment avoir fait de très grands sacrifices pour s’offrir un des cours condensés du Collège Aviron.

«Je me suis endetté de 18 500 $ pour ça et là on a aucune idée de ce qui va arriver. Je suis parti de Montréal et je ne suis pas le seul dans cette situation. On a tous lâché nos domaines pour venir étudier ici», raconte un étudiant en plomberie-chauffage qui s’inquiète aussi de savoir que tout son matériel se trouve toujours dans les locaux. «J’ai un coffre à outils de 2500 $ et l’école est barrée. Personne ne sait quand on va récupérer ça.»

Nancy Rainville est quant à elle inquiète pour le cheminement scolaire de son fils, inscrit en électricité. Ayant débuté son cours le 5 septembre dernier, son fils pourrait perdre une année complète s’il ne peut être replacé dans un autre établissement. «Ils peuvent aller en appel, mais les délais sont longs. Et ils ont proposer aux jeunes d’aller dans d’autres établissements, mais c’est compliqué», se préoccupe Mme Rainville.

Le ministère de l’Éducation précise avoir demandé la coopération des commissions scolaires offrant les mêmes programmes que le Collège Aviron afin d’offrir des alternatives aux élèves concernés.