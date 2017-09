George Lazenby fier d’avoir dit non à la suite

George Lazenby n’avait jamais prononcé le moindre mot devant une caméra quand il a battu 300 autres candidats pour succéder à Sean Connery et devenir James Bond dans Au service secret de Sa Majesté. « Je n’avais pas peur. J’avais un ego qui aurait pu faire rapetisser la pièce dans laquelle on se trouve. »

Presque cinquante ans plus tard, l’histoire aussi rocambolesque qu’invraisemblable de cet Australien vendeur de voitures, devenu l’instant d’un film la plus grande star du cinéma, en 1969, demeure fascinante.

Au point où un hilarant documentaire, Becoming Bond, a été tourné et sera présenté cet après-midi en présence de Lazenby, aujourd’hui âgé de 78 ans et dans une forme splendide, au Festival de cinéma de la ville de Québec.

Car Lazenby, incapable de se plier aux strictes exigences des producteurs en ce qui a trait à son style vestimentaire et son look, a refusé un contrat d’un million de dollars pour sept films. Un montant fabuleux pour l’époque. Il s’était même laissé pousser une barbe, ce qui avait forcé l’annulation d’une tournée de promotion.

« Je suis fier d’avoir dit non. C’était l’époque hippie et avec mon look James Bond, les gens me prenaient pour le serveur quand j’entrais dans un bar. À partir de là, il n’était pas question que je poursuive. »