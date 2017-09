Jakub Jerabek: une autre marche à gravir

En mai 2016, Jakub Jerabek portait pour une première fois les couleurs de la République tchèque au Championnat du monde. Tomas Plekanec était le capitaine de l’équipe. Le tournoi se déroulait à Saint-Pétersbourg et à Moscou, en Russie.

Rencontré dans un café de Moscou par le représentant du Journal, Plekanec avait prédit une carrière dans la LNH pour deux de ses coéquipiers : Jerabek et Radim Simek. Les deux défenseurs n’avaient jamais été repêchés dans la LNH, mais ils jouaient des rôles clés au sein de l’équipe nationale.

« Je me souviens encore de la fois où vous m’aviez dit que Plekanec avait dit que j’avais le talent pour atteindre la LNH, a raconté Jerabek à sa sortie d’un premier entraînement au camp du Canadien. J’ai souvent repensé aux propos de Pleky. Ça me permettait de croire encore plus en mon rêve. Aujourd’hui, je me bats pour un poste avec le Canadien et Simek participe au camp des Sharks de San Jose. Nous pourchassons chacun notre rêve. Nous avons chacun signé, il y a quelques mois, des premiers contrats avec des équipes de la LNH. »

« Tomas pourrait devenir un bon recruteur », a conclu Jerabek.

Une bonne compétition

Jerabek n’a pas encore gagné sa place à Montréal. Loin de là. Claude Julien et Marc Bergevin ont déjà répété qu’il y avait une dizaine de défenseurs susceptibles de rester avec le grand club.

« J’espère que c’est possible pour moi, a dit Jerabek. Je crois en mes chances sinon je n’aurais pas décidé de venir ici. Je suis un défenseur mobile et rapide et je sais que le Canadien recherche ce type de joueur. »

Shea Weber, Karl Alzner, Jeff Petry, David Schlemko, Jordie Benn et Mark Streit ont déjà leur casier dans le vestiaire du CH. Avec six défenseurs, il reste une ou deux places, dépendamment si l’équipe garde sept ou huit défenseurs.

Jerabek se retrouvera en lutte avec Brandon Davidson (contrat à un seul volet), Joe Morrow et Éric Gélinas (invité au camp de l’équipe). En théorie, Noah Juulsen, Brett Lernout, Matt Taormina et Zach Redmond joueront pour le Rocket à Laval. Même s’il a obtenu la première audition du camp aux côtés de Shea Weber, Victor Mete poursuivra son apprentissage à London, dans la Ligue junior de l’Ontario, à moins d’un miracle.

Malgré ses 26 ans et même s’il gagnait un bon salaire l’an dernier dans la KHL avec la formation de Podolsk, le Tchèque n’est pas contre l’idée de faire ses premiers pas dans la Ligue américaine.

« Au départ, ça ne me dérangera pas de jouer là-bas [Laval] ou ici [Montréal], a-t-il admis. Oui, j’aimerais mieux jouer dans la LNH. C’est mon but. Je veux jouer un rôle pour le Canadien et faire partie de cette organisation. Mais je serai patient. Il n’y a pas d’urgence. Je ne brandirai jamais la menace d’un retour dans la KHL pour recevoir un meilleur salaire que dans la Ligue américaine. »

Quatre équipes

À sa première saison, l’an dernier, dans la KHL, Jerabek a attiré l’attention en terminant au cinquième rang chez les défenseurs avec 34 points (5 buts, 29 passes) en 59 rencontres.

« Je n’ai jamais regretté mon choix de partir pour la KHL, a-t-il souligné. Il y a plus d’équipes de la LNH qui suivent cette ligue que celle de la République tchèque. Je ne jouais pas pour une équipe célèbre en Russie, mais j’avais un grand rôle. »

En plus du Tricolore, les Jets de Winnipeg, les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline étaient également dans la course pour obtenir ses services.

Jerabek a maintenant comme objectif de terminer sa longue route.

« Quand j’étais petit, je rêvais de jouer pour l’équipe de ma ville, Plzen, a-t-il rappelé. J’ai atteint cet objectif à un jeune âge [18 ans]. Ensuite, je rêvais de me faire repêcher par une équipe de la LNH. Malheureusement, je n’ai pas eu ce bonheur. Après, j’avais comme but de gagner un poste au sein de l’équipe nationale. J’y suis parvenu. C’était une autre grande étape pour moi. »

« Je vois toujours ça une étape à la fois. Maintenant, il reste juste une marche à gravir, c’est celle menant à la LNH. Je m’y suis rapproché en obtenant un contrat avec le Canadien après une saison dans la KHL. »