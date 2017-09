Sur les traces de sa grande sœur

Isabelle Nélisse, jeune sœur de l’actrice Sophie Nélisse, suit les traces de son aînée dans le monde du cinéma, depuis quelques années déjà. Et elle profite pleinement des conseils de sa frangine quand elle se présente en audition.

« Le meilleur conseil qu’elle m’a donné est de rester moi-même. C’est important de rester authentique. Elle m’a aussi dit d’oublier les caméras et les gens qui nous regardent et qu’il fallait plutôt se concentrer sur notre personnage. Cela m’a beaucoup aidé. Elle m’inspire », confie la comédienne de 13 ans sur le tapis rouge de la première du film Et au pire, on se mariera, au Théâtre Outremont, lundi dernier. Elle y incarne le même personnage que sa sœur, mais plus jeune.

Elles ont beau exercer le même métier, les deux sœurs s’assurent toutefois de ne pas laisser le travail prendre toute la place lorsqu’elles se retrouvent ensemble, à la maison.

« À table, pour le souper, on préfère parler de nos vies personnelles ! On parle de nos amis, de l’école et d’autre chose que le travail », explique-t-elle.