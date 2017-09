VERGE, Jacqueline Beaudet



À Québec, le 7 septembre 2017, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée dame Jacqueline Beaudet, fille de feu Marie-Thérèse LaRue et de feu Dr Gustave Beaudet et épouse de feu Dr Ernest Verge (1916-2002). Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 septembre 2017 de 17 h 30 à 21 h 30.La famille recevra aussi les condoléances à l'église à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Jacques (Jacqueline Boudreau), Élisabeth-Betty (feu Jacques LeBrun), Robert (Marie-Thérèse Tecchio), Michel et Charles (France Gauthier); ses petits-enfants: Jasmine Verge (Pierre), Jessica Bowser (Tom) et Jonathan Verge (Kathleen), Louis LeBrun Verge (Fabiola Trujillo Serrano) et Laurent LeBrun Verge, François (Jennifer Morales), Luca et Nina Verge, feu Dominic Verge, William-R Verge (Nadège Brunelle) et Anthony-R Verge (Marie-Joëlle Lemire). Elle était l'arrière-grand-mère d'Oliver Bowser, Marlo Verge; Alicia Trujillo Verge; Mahecha Verge Dionne; Aly Verge et Tom Verge. Elle laisse également dans le deuil ses deux belles-sœurs: Hélène Guy Beaudet et Céline Doyon Verge. Elle était la sœur de: feu Dr Hector Beaudet (feu Merryl Moran), feu Me Napoléon Beaudet (feu Rachel Dufour), feu Père Raymond Beaudet (père blanc d'Afrique), feu Rita Beaudet (feu Valère Martineau), feu Pierrette Beaudet (feu Odina Villeneuve), feu Anne-Marie Beaudet (feu Cécil Bilodeau) et feu Claude Beaudet (Hélène Guy). Elle était la belle-sœur de: feu Delphine Verge Bigué, feu Me Maurice Verge (Céline Doyon) et feu Lucien Verge (feu Gemma Doyon). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Beaudet, Martineau, Villeneuve, Bilodeau, Bigué et Verge. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Aviva pour les soins prodigués à notre mère au cours des sept dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec QC G1W 2L4 Tél. : 418-656-6241 site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Bourse Jacqueline-Beaudet et Dr-Ernest-Verge, Fonds de Bourses École Clément-Cormier inc., 37 avenue Richard, Bouctouche, N.-B. E4S 3T5