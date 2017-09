La favorite se fait montrer la sortie

Dans un duel au cours duquel les deux joueuses ont excellé en possession du service, Babos l’a emporté en deux manches de 7-6 (8) et 6-4.

« Je servais bien, mais j’étais incapable de gagner des points sur son service. Je me disais que le match serait intéressant si je ne parvenais même pas à gagner un point ! » a raconté l’intense Babos.

« C’est une des meilleures joueuses en retour de service, a complimenté Babos. Elle est première au monde en double et, pour ce faire, tu dois être excellente au retour. Je suis heureuse d’avoir réussi à varier mes coups et je pense que ça lui a donné du fil à retordre. »

La troisième tête de série sera maintenant opposée à la septième favorite, la Belge Alison Van Uytvanck, en finale, dès 13 h dimanchei. Cette dernière a défait Tatjana Maria dans l’autre demi-finale (voir autre article). Il s’agira d’un deuxième affrontement en carrière entre Babos et Van Uytvanck, après leur duel de la ronde de qualification du tournoi d’Indian Wells en 2015. C’est la Belge qui avait eu le dessus, en deux manches de 6-4 et 6-2.

Mais ce n’est pas tout : la Hongroise prendra également part à la finale du double puisqu’elle et sa partenaire Andrea Hlavackova ont défait la paire formée de Maria Irigoyen et Camilla Rosatello, samedi, tout de suite après le match de Babos en simple. Elles affronteront donc les deux favorites locales, Carson Branstine et Bianca Andreescu, dimanche.