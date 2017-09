Football collégial: Déjà 1000 verges pour Masse

LÉVIS | Après seulement quatre parties, le porteur de ballon des Faucons de Lévis-Lauzon Joanik Masse a franchi le plateau des 1000 verges.

Dans une victoire convaincante de 58-30 face aux Cheetahs de Vanier, samedi, Masse a récolté 171 verges et quatre touchés en 24 courses.

« Je ne pensais pas atteindre le plateau des 1000 verges aussi rapidement, a-t-il dit. C’est surprenant d’avoir réalisé ça en seulement quatre parties, mais j’ai travaillé fort. L’an dernier, j’avais atteint la marque des 1000 verges à notre dernière rencontre. »

Avec des gains de 1050 verges et 10 touchés, Masse lorgne-t-il le record de 2095 verges du circuit collégial Division 1 détenu par Jean-Michel Paquette, des Diablos de Trois-Rivières, depuis 1998 ? L’an dernier, il avait arrêté le compteur à 1272 verges.

« J’ai regardé le record, mais ma concentration n’est pas là, a-t-il mentionné. Je prends les matchs un à la fois et je ne regarde pas trop loin. Je me concentre sur notre saison. Aujourd’hui (samedi), nous n’avons pas joué à notre niveau en première demie et le coordonnateur offensif Samuel Gendreau nous a parlé à la pause. L’offensive a été blanchie au deuxième quart. Il fallait réduire les punitions. »

Objectif

Avec cette victoire, les Faucons portent leur fiche à trois gains et un revers. « On n’en parle pas trop, mais on veut monter au premier rang, a souligné l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard. Il ne faut pas tomber dans le piège du match contre Montmorency, mais on va regarder ce qui va se passer entre Lennoxville et André-Grasset la semaine prochaine. »

« Nous avions établi depuis le début de la saison que nous étions capables de marquer des points, mais nous avons envoyé un message avec notre performance d’aujourd’hui (samedi), poursuit Bouffard. En deuxième demie, on a bien exécuté ce qu’on devait faire en défensive et on a mieux fait. »

À son troisième départ en carrière, Adrien Guay poursuit sa progression. Le pivot recrue a amassé 146 verges et un majeur en 13 courses. Il n’a effectué que 10 de ses 23 passes pour 144 verges, mais ses receveurs ont échappé quelques ballons.

« Adrien a encore commis quelques erreurs de recrue, mais il prend de bonnes décisions la majorité du temps, a souligné Bouffard. Il connaît bien le système puisque c’est le même que dans les rangs juvéniles. Il lançait plus avec les Corsaires, mais on veut qu’il se concentre sur ses courses pour le moment. »

Le joueur de ligne défensive Alexandre Deblois a brillé avec quatre sacs et neuf plaqués, dont quatre pour des pertes. Gabriel Veilleux a réussi deux interceptions.

Défaite des Élans

Au stade Coulter Field, les Élans de Garneau se sont inclinés par la marque de 41-14 devant les Cougars de Lennoxville qui conservent ainsi une fiche immaculée de quatre victoires et aucune défaite. Les Élans présentent un dossier d’un gain et trois revers.