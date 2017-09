L’enregistrement «infernal» de Simple Plan

En 2002, un jeune groupe montréalais arrivait avec un premier album pop-punk qui allait connaître un grand succès grâce aux pièces I’m Just a Kid, I’d Do Anything et Addicted. À l’occasion d’un concert spécial pour les 15 ans de No Pads, No Helmets... Just Balls, Le Journal s’est entretenu avec le guitariste Jeff Stinco sur la genèse de cet album marquant pour Simple Plan.

Joint au téléphone en Oregon, Jeff Stinco l’admet sans aucune hésitation : la genèse de ce premier disque « a été difficile » pour les jeunes musiciens québécois qu’ils étaient, il y a 15 ans.

« Les gens s’imaginent que la musique se fait toujours dans un esprit positif, avec beaucoup d’entrain et que la création est facile. Pour nous, ça ne l’a pas été. Ç’a été une année infernale avec un réalisateur qui a été très dur avec nous. Mais ç’a forgé le band. »

« L’album a été fait dans des conditions moins que bonnes. On était les gars ensemble, on vivait à Toronto dans un parc industriel, on dormait dans un dortoir sans fenêtre avec des lits superposés. Et on faisait des allers-retours Montréal-Toronto avec une ambulance convertie. Ce n’était vraiment pas hot ! »

« Une bataille tout le long »

À l’époque, les musiciens avaient décidé de faire appel au réputé réalisateur Arnold Lanni. « Il avait fait tous les albums d’Our Lady Peace, dit Jeff Stinco. J’avais beaucoup de respect pour lui. Mais il a poussé la note vraiment loin. Je ne lui ai pas parlé pendant des années après ça. »

Qu’est-il arrivé ? « Nous voulions rester ancrés dans une scène très Warped Tour [de style pop-punk], alors que lui nous faisait écouter The Cars, Elvis Costello et Pet Sounds des Beach Boys ! Il voulait nous ramener dans une ligne plus pop. Il nous poussait énormément vers les harmonies vocales. Ç’a été une bataille tout le long. »

En studio, Jeff Stinco a ainsi dû réenregistrer ses pistes une quinzaine de fois. J’étais frais sorti du conservatoire et je me pensais vraiment bon dans ce temps-là, reconnaît le guitariste. J’enregistrais l’album au complet et quand Arnold n’était pas content, il “scrappait” tout !

Il ne nous laissait pas être médiocres, poursuit-il. En tant que guitariste, ça m’a vraiment forcé à ne pas jouer ce que les autres guitaristes faisaient. »

« Cet album-là a changé ma vie »

Au niveau des collaborations pour ce premier disque, Simple Plan a réussi à avoir Joel Madden, de Good Charlotte, et Mark Hoppus, de Blink-182. « Nous pensions même signer sur l’étiquette de Blink à ce moment-là, dit Jeff. Mais ça n’avait pas fonctionné. Charles (Comeau, le batteur) et Pierre (Bouvier, le chanteur) avaient développé une relation avec Mark, du temps de leur groupe Reset, et ils ont pris l’avion pour aller l’enregistrer en Californie. »

Même s’il ne garde pas de très bons souvenirs de cette première expérience en studio, Jeff Stinco reconnaît que ce premier album a été marquant pour le groupe. « Le disque ne s’est pas vendu énormément au début, mais à force de jouer partout, dans toutes sortes de conditions, ç’a fini par fonctionner. Même si à l’époque, je trouvais que le son de Simple Plan aurait pu être plus abrasif, cet album-là a changé ma vie. »

Deuxième album plus rock

Pour son deuxième album, Still Not Getting Any..., en 2004, Jeff Stinco a insisté pour que le groupe aille chercher le réalisateur Bob Rock. « Je le voulais parce que je n’aimais pas comment le premier album sonnait. En spectacle, on jouait déjà les chansons du premier album plus vite, avec des arrangements plus intenses. Je trouvais que Bob Rock cadrait mieux avec l’esthétique du band. »

Dans quelques jours, Simple Plan replongera dans les pièces de son premier album dans un rare concert intime au MTelus (anciennement Métropolis) – le groupe joue habituellement au Centre Bell, lors de ses passages à Montréal. « C’est tripant, car ça nous permet de nous rapprocher de nos fans, dit Jeff Stinco. Ce sera comme un retour avec encore plus d’enthousiasme. Un gros party ! »

Simple Plan donnera un concert spécial pour les 15 ans de l’album No Pads, No Helmets... Just Balls, le lundi 18 septembre, au MTelus de Montréal. Pour les détails : simpleplan.com.