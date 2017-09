Lisée attaque Couillard sur son passé

Le chef du Parti québécois Jean-François Lisée n’a pas mâché ses mots pour critiquer le premier ministre Philippe Couillard qui a affirmé, vendredi, que lui et François Legault venaient «du siècle dernier».

Sur sa page Facebook, Jean-François Lisée a écrit que pendant qu’il était conseiller de Jacques Parizeau et de Lucien Bouchard dans les années 90, Philippe Couillard «s’est mis au service de l’Arabie Saoudite, un des régimes les plus misogynes et répressifs au monde».

Le chef du PQ a aussi rappelé cette histoire de compte bancaire à l’île Jersey qui avait hanté le chef libéral à l’élection de 2014.

M. Couillard a agi comme conseiller du ministre de la Santé d’Arabie Saoudite dans les années 90 avant d'être élu pour la première fois en 2003.

Hier, en marge du caucus de son parti, le premier ministre a affirmé représenter «le changement» face à ses deux adversaires, qui sont en politique depuis plus longtemps que lui.