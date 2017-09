Mes sœurs disparues

À 12 ans, Cyan a perdu sa sœur jumelle, Holly. Quatre ans ont passé et personne ne sait ce qui est arrivé à la jeune fille... La dernière fois qu’elle a été vue, c’est lors d’une sortie scolaire à Magnetic Island, une île d’Australie. Quand sa sœur aînée, Divine, disparaît à son tour, Cyan refuse de baisser les bras et promet d’au moins retrouver une de ses sœurs. Holly semble avoir été effacée des souvenirs des autres membres de la famille, même des albums de photos, et il n’est pas question que Divine subisse le même sort !

Le roman Magnetic Island est plus qu’intrigant et il donne certainement le goût de voyager et de retourner en vacances (en Australie, pourquoi pas), alors que la période de la rentrée scolaire bat son plein. L’auteur, Fabrice Colin, présente un récit qui est un parfait mélange, juste bien dosé, entre le roman psychologique et le thriller qui tient le lecteur éveillé tellement il veut en savoir davantage !

Les forces de Magnetic Island ? Son intrigue est bien ficelée et chaque personnage semble avoir sa petite quête personnelle, et apparaît toujours au bon moment, dans le récit, pour épauler Cyan dans ses recherches ou brouiller encore plus ses pistes. D’ailleurs, le personnage principal peut avoir l’air, de prime abord, du typique adolescent qui se sent incompris et se révolte contre tout le monde, mais il est tellement plus complexe que ça... C’est le genre de personnage auquel on s’attache contre toute attente, car il nous apparaît initialement plus énervant qu’autre chose, un genre d’enfant gâté pourri riche qui passe son temps à se plaindre de sa vie et à noyer sa peine dans l’alcool (même s’il n’a que 16 ans) ! Découvrir chacun de ses aspects, chaque « couche » de sa personne est un voyage en soi, avec les multiples émotions qu’il nous fait vivre.

Le seul point négatif de ce bouquin est qu’à un certain moment, on commence à voir le dénouement se dessiner à l’horizon... Cela étant dit, l’auteur travaille d’arrache-pied pour nous faire douter qu’on pense comprendre le mystère entourant la vie et la famille de Cyan, jusqu’à la toute fin. Magnetic Island ne nous laisse aucune pause, aucun répit durant notre lecture et, quand on a envie de ce genre de roman, il s’avère un excellent choix !

