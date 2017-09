Photos souvenirs : Chantal Lacroix

Philanthrope

photo d'Archives Gilles Lafrance

Chantal Lacroix recevait le Journal de Montréal chez elle, à l’automne 1999, entourée de ses chiens, Kenya (le nom de sa compagnie) et Tokyo. L’animatrice aime les bêtes, mais surtout les humains. Avec son émission phare, Donnez au suivant, elle est venue en aide à plus de 10 000 personnes et elle a distribué plus de 4,7 millions de dollars en dons de toutes sortes.

Rêver voyages

photo d'Archives Andre Viau

Chantal Lacroix, à 31 ans, au mois de ­juillet 1997. Elle rêvait d’animer une ­émission de voyages. Au cours de sa carrière, elle ­animera – et produira – plus d’émissions qu’elle ne pouvait alors l’imaginer, dans divers domaines, dont S.O.S. Beauté, Donnez au ­suivant et On efface et on recommence.

Productrice

photo d'Archives Normand Pichette

Été 1998, à peine quelques années après le début de sa ­carrière dans les ­communications, Chantal Lacroix devenait productrice. Elle animait et produisait alors l’émission Partis pour l’été, qui l’emmenait à relever de folles épreuves sportives aux quatre coins du Québec, avec ses invités.

Miss météo

photo d'Archives

Chantal Lacroix en 1995. Elle faisait ses ­débuts à Météomédia à TQS. Cette ­émission où elle donnait les prévisions de la météo de façon différente – à l’aide de lettres sur son tableau – rejoignait un grand bassin de population à toute heure du jour. Ce premier boulot fut son tremplin télé.

Exploit

photo d'Archives Gilles Lafrance

Chantal Lacroix, en 1999, alors qu’elle parcourait le Québec afin d’enregistrer ses émissions de télé de l’époque. Avec le temps, la ­productrice a réussi l’exploit d’avoir 20 de ses émissions classées dans le top 25 des émissions les plus ­regardées dans ­l’histoire de Canal Vie.