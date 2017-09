Une déception

En portant à l’écran le roman Et au pire, on se mariera, la cinéaste Léa Pool revisite les thèmes de l’adolescence et des premiers émois amoureux, qu’elle avait déjà abordés dans certains de ses films précédents comme Emporte-moi et Lost and Delirious. Mais cette fois-ci, malheureusement, le résultat déçoit.

L’histoire de Et au pire, on se mariera tourne autour du personnage ­d’Aïcha (Sophie Nélisse), une adolescente ­solitaire et turbulente de 14 ans qui vit seule avec sa mère (Karine Vanasse), peu présente parce que souvent au travail.

La rencontre d’Aïcha avec Baz (Jean-Simon Leduc), un jeune homme qui est deux fois plus âgé qu’elle, ­viendra bouleverser sa vie. Aïcha tombera follement amoureuse de ce musicien ­attachant. Attendri par cette adolescente qui fait semblant d’avoir été abandonnée à elle-même, Baz tentera du mieux qu’il peut de repousser ses avances. Jusqu’à ce qu’un drame vienne changer leurs destins.

Défi cinématographique

En entrevue, Léa Pool a elle-même ­révélé que l’adaptation cinématographique du roman de l’auteure Sophie Bienvenu avait représenté un grand défi dans la mesure où elle avait fait le pari de ne pas raconter cette histoire de ­façon linéaire afin d’opter pour une structure éclatée sur le plan de la narration.

Ce choix, malheureusement, ne convainc pas tout à fait. Construit autour d’un interrogatoire de police, le scénario joue sur les différences entre la vérité et les mensonges que raconte Aïcha. Une proposition qui aurait pu s’avérer intéressante... Mais le récit devient rapidement banal et prévisible, alourdi par une mise en scène parfois trop appuyée.

Énergie rebelle ?

Présente dans pratiquement toutes les scènes, la jeune Sophie Nélisse aurait normalement dû porter le film sur ses épaules. Sauf qu’on a du mal à croire à son personnage. Il semble manquer à l’actrice cette énergie rebelle qui devrait caractériser Aïcha. Bien sûr, la caméra aime Sophie Nélisse, qui, comme toujours, illumine l’écran avec son visage angélique. Mais on aurait aimé voir la jeune actrice mordre dans ce personnage avec plus de rage et d’émotion pure.

À l’image de la performance de Sophie Nélisse, le film se révèle beaucoup trop sage et convenu pour réussir à émouvoir.

Et au pire, on se mariera

★★ ½