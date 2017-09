Zavgorodniy marque cinq buts contre les Cataractes

Dans l’ombre d’Alexis Lafrenière depuis son arrivée à RImouski, l’attaquant Dmitry Zavgorodniy est véritablement sorti de sa coquille samedi soir en réalisant une extraordinaire performance de cinq buts dans un gain décisif de l’Océanic par la marque de 9-2 sur les Cataractes, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

«Zavgorodniy n’avait pas réussi de buts encore, mais il crée jusqu’à six chances de marquer à tous les matchs. On savait qu’il débloquerait à un moment ou un autre. Il a marqué un but sur un tir du poignet que je n’ai pas vu partir et un autre à un endroit presque impossible à atteindre», relate l’entraîneur-chef des bleus, Serge Beausoleil, grandement impressionné par la performance de son attaquant de 17 ans.