7,9 M$ sur trois ans pour les artères commerciales

La Ville de Québec a annoncé, dimanche, un plan doté d’une enveloppe de 7,9 M$ sur trois ans afin de soutenir les artères commerciales et d'accélérer le virage numérique des détaillants.



L’administration Labeaume avait convoqué les médias, en après-midi, pour dévoiler les détails d’un «plan pour les commerçants de Québec». Ceux qui espéraient un allègement fiscal ou une réduction des taxes non résidentielles devront prendre leur mal en patience.



Le maire Régis Labeaume a réitéré que les taxes du secteur commercial continueraient d’augmenter au niveau de l’inflation, excluant un gel. Quant à la fiscalité, avant de se prononcer, il préfère d’abord prendre connaissance des conclusions du groupe de travail sur l’environnement économique des entreprises qui doit soumettre des pistes d’intervention à l’hiver 2018.



Le Plan commerce 2017-2020, annoncé dimanche, prévoit plutôt diverses mesures pour faciliter, notamment, le virage numérique des détaillants et l’implantation du Wi-Fi sur les artères commerciales.



«Nous reconnaissons, avec les mesures annoncées, le rôle structurant du commerce de proximité dans la qualité de vie de chaque quartier et la place de choix qu’il occupe dans l’économie locale», a déclaré la conseillère Chantal Gilbert, responsable des sociétés de développement commercial (SDC).



Les SDC applaudissent



Plusieurs représentants des SDC s’étaient déplacés à l’hôtel de ville pour assister à la conférence de presse. Ils se sont réjouis de la récurrence de leur financement sur trois ans (subvention salariale), des mesures de soutien aux projets d’illumination et à l’aménagement de places éphémères.



Dans un communiqué, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) à également salué les investissements annoncés qui «permettront d’aider les détaillants qui n’ont pas les ressources humaines, financières et technologiques nécessaires (pour) se démarquer sur le web».



Le CQCD collaborera avec Québec numérique pour offrir de la formation et du mentorat à plus de 100 commerçants grâce au «Programme de soutien au virage numérique des détaillants».



Les sommes annoncées seront financées par le gouvernement du Québec avec les fonds provenant de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec. Le Plan commerce 2017-2020 sera adopté lors de la séance du conseil municipal qui aura lieu le 2 octobre prochain, en pleine campagne électorale.



Insuffisant, dit Guérette



La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, s’était elle aussi déplacée à l’hôtel de ville pour cette annonce qui «sent l’électoralisme à plein nez».



«Depuis dix ans, l’administration sortante a laissé péricliter le commerce de proximité, les commerçants étouffent sous un fardeau fiscal démesuré. Ce qu’ils présentent aujourd’hui, ce sont des mesures sympathiques, par contre, on ne s’adresse pas au véritable problème qu’est la précarité de nombreux commerces à cause du fardeau fiscal», a-t-elle réagi.