À la recherche d’une meilleure case horaire

Les assistances décevantes, surtout en début de semaine à la Coupe Banque Nationale, sont attribuables à l’absence de joueuses vedettes ainsi qu’à la semaine presque parfaite sur le plan météorologique, ont convenu le directeur du tournoi Jacques « Jack » Hérisset et le Vice-président chez Tennis Canada Eugène Lapierre, qui cherchent encore continuellement à trouver une case horaire plus favorable au tournoi québécois.

Encore cette année la Coupe Banque Nationale s’est retrouvée coincée entre la fin de la portion nord-américaine du calendrier et le début des tournois en Asie. Cette semaine, un tournoi de la WTA était tenu à Tokyo en même temps que le tournoi québécois et plusieurs joueuses s’y sont rendues puisque d’autres tournois se tiendront sur le territoire asiatique au cours des prochaines semaines.

Difficile, donc, d’attirer le maximum de joueuses vedettes quand il faut se séparer la tarte à deux. « On regarde et on en discute un peu à chaque année. La date n’est pas idéale car on enferme les Québécois à l’intérieur pendant que les terrains de golf et les chalets sont encore ouverts », a également expliqué Jack Hérisset.

Même son de cloche pour Eugène Lapierre qui comprend aussi que les gens sont surtout attirés par des vedettes.

« Le public réagit aux gros noms. On sait toujours que si on n’a pas de top-10 ou top-20, ce sera plus tranquille au niveau des assistances. »

PAS DE DATE IDÉALE

Tennis Canada tente donc toujours de voir s’il n’y a pas une plage horaire qui cadrerait mieux, autant pour la foule que pour les joueuses. Et ce n’est pas une mince tâche.

« On regarde des dates en février, après l’Omnium d’Australie. Par contre, on pense que ce serait comme changer quatre trente sous pour une piastre. L’avantage qu’on a, c’est que les joueuses sont ici (l’Omnium des États-Unis se tient la semaine d’avant). Aussi, on joue à l’intérieur, donc est-ce que si on jouait dehors, il y aurait d’autres possibilités ? Peut-être mais ce n’est pas une option en ce moment », a dit Lapierre.

HEUREUX DES CANADIENNES

Sur le plan sportif, les deux hommes ont dressé un bilan positif. Jacques Hérisset s’est félicité de la « grande qualité des matchs » tout au long de la semaine, tandis que Lapierre a ajouté être heureux du jeu des six Canadiennes qui ont pris part au tableau principal de l’événement, en simples.