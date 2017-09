En croisade contre «l’ancienne façon de faire»

Plus récent candidat à se joindre à la course à la mairie, le chef du Parti des citoyens de Saguenay, Dominic Gagnon, sait qu’il a de grands souliers à chausser afin de prendre le siège de Jean Tremblay. Le Journal s’est entretenu avec le médecin qui souhaite voir Saguenay retrouver la santé économique... et politique.

D’où vient ce désir de faire de la politique municipale ?

« C’est soudain pour bien des gens, mais j’ai toujours été un passionné de politique. Je sentais cet appel-là, et l’occasion s’est présentée. Je ne suis pas un gars qui se cherche une job en politique. J’ai déjà une job et je suis très bien où je suis comme médecin à l’urgence. Je suis un gars d’action. Un urgentologue, c’est un leader. Quand on est autour d’un cas grave, il y a les infirmières, les inhalothérapeutes, les ambulanciers... Je suis un team leader, mais il me faut une équipe. Ça fait douze ans que je fais de l’urgence à temps plein, et là je suis prêt. Ce qui me motive, c’est la santé des gens dans son ensemble. »

Est-ce que vous craignez que l’histoire des terrains que vous possédez à La Baie risque de vous rattraper durant la campagne ?

« Au contraire, je pense que tout ce qui va être salissage à mon endroit va jouer en ma faveur. Ce n’est pas ça que je veux comme politique. Essayer de s’attaquer à ceci ou cela, c’est non. Allons-y avec un débat d’idées. Moi, mon terrain, il est là. Si les gens veulent s’enligner sur une campagne à la Donald Trump, bien faites-le ! On va voir ce que le citoyen pense après ça. À Saguenay, ça ne fonctionne pas comme ça. On n’est pas aux États-Unis ici. Les gens me demandent sur le terrain et me disent : “Faites une campagne propre et arrêtez de vous bitcher.” »

Que pensez-vous de la guerre de mots qui s’est déroulée entre Jean Tremblay et Jean-Pierre Blackburn la semaine dernière ?

« Je les laisse se chicaner, que voulez-vous que je fasse. Ils sont majeurs et vaccinés. Ils ont des remontrances... C’est leur ancien passé politique. Deux hommes de 70 ans ou presque qui se relancent la balle l’un l’autre. Moi je ne rentre pas là-dedans. La nouvelle génération, c’est de s’impliquer auprès des gens. L’amertume, ça nuit au développement. Moi ce n’est pas comme ça que je travaille. »

Sur quoi comptez-vous miser pour convaincre les électeurs indécis de voter pour vous ?

« Le citoyen est tanné de payer. Je suis bien placé pour le savoir, j’ai contesté mes taxes ! Si on veut donner une ville en santé, il faut arrêter de se lancer dans des projets à la Jean Drapeau avec le Stade olympique. Il faut être proche des préoccupations des citoyens. L’environnement, le développement durable, les corridors de mobilité, Saguenay, ville de la famille, des aînés, des enfants. On veut attirer les entreprises ici grâce à notre qualité de vie. Tout ça se tient ensemble. C’est comme ça que moi je vois la politique. L’ancienne façon de faire, ça ne me rejoint pas. Mettre 50 M$ sur un stationnement à étages, ça ne me rejoint pas. »