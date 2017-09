Emmy Awards: Jean-Marc Vallée remporte un Emmy

MONTRÉAL | Jean-Marc Vallée aura gagné son pari et conquis Hollywood. Le réalisateur québécois s’est vu décerner le prix du meilleur réalisateur pour une minisérie, pour Big Little Lies, lors de la 69e soirée des Emmy Awards, qui se déroulait dimanche soir à Los Angeles.

La série cumule d'ailleurs les récompenses, Laura Dern ayant reçu le trophée du meilleur second rôle et Alexander Skarsgaard celui du meilleur acteur de soutien.

En comptant les trois trophées reçus lors du gala hors d’ondes (distribution, musique et costumes), Big Little Lies a déjà remporté, au moment d’écrire ces lignes, six Emmy sur les 16 nominations obtenues.

Longévité

Saturday Night Live a sans surprise remporté le prix de la meilleure émission de sketchs. La saison précédente lui avait permis de gagner de nouveaux adeptes, notamment grâce aux sketchs mettant en vedette Donald Trump. SNL avait remporté son premier Emmy en 1976. Kate McKinnon, qui a incarné Hillary Clinton depuis près d’un an, et Alec Baldwin, qui personnifie à merveille le président Trump, ont également remporté une statuette.

Parmi les autres gagnants, Ann Dowd semblait avoir du mal à réaliser qu’elle venait de recevoir le prix du meilleur second rôle dans une série dramatique pour The Handmaid’s Tale. Elle était en larmes avant même d’arriver sur scène.

Tête de Turc

Donald Trump a été la cible de la plupart des blagues acides de la soirée. Dès le début du gala, l’animateur de la soirée, Stephen Colbert, a lâché: «Quelle année pour la télévision! Il y avait plus de 400 émissions, personne ne pourrait regarder autant le petit écran... à part le président.» En allant chercher son prix, Alec Baldwin a aussi indiqué: «Président Trump, cet Emmy est le vôtre.» Dolly Parton, Jane Fonda et Lily Tomlin ont aussi envoyé quelques piques au président, le traitant notamment de «bigot» et de «sexiste».