Joey Saputo demande aux partisans d'être patients

Le président de l’Impact de Montréal Joey Saputo a lancé un message aux partisans de l’équipe dimanche, alors que ses protégés viennent de subir un revers de 3-2 face au Minnesota United FC.

«Je n’ai jamais été quelqu’un qui se cache et qui ne fait pas face à l’adversité lorsqu’elle se présente, a déclaré monsieur Saputo par voie de communiqué. La dernière performance de notre équipe a certainement été en-deçà de nos attentes et de celles de nos membres, de nos supporteurs et de cette ville. Soyez assurés que ce message a été transmis au personnel technique et aux joueurs.»

Alors que les Alouettes de Montréal viennent de congédier leur entraîneur Jacques Chapdelaine et leur coordonnateur défensif Noel Thorpe, il ne faut probablement pas s’attendre à voir la même situation se produire chez l’Impact.

«Cela étant dit, au début de l’année, nous avons présenté un échéancier avec des objectifs clairs, précisant où ce club veut être d’ici cinq ans. Aujourd’hui, ces buts n’ont pas changé. Bien que cette saison ait été éprouvante à plusieurs niveaux, nous vous demandons d’être patients.»

«Vous nous avez offert un support exceptionnel tout au long de la saison et votre appui a été essentiel au progrès de ce club au courant des dernières années. Forts de ce soutien, nous voulons continuer à nous améliorer et à apporter les changements nécessaires pour atteindre nos objectifs.»

L’Impact est présentement installé en septième place de l’Association de l’Est, à six points d’une place en séries.

Le prochain match de l’équipe aura lieu mercredi soir face au Toronto FC.