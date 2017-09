Le jeu Golf NES caché dans la Nintendo Switch?

Je vais vous raconter quelque chose d’un peu étrange concernant la Nintendo Switch, mais plutôt fascinant.

Vous vous rappelez du jeu de Golf sur la NES, sorti en 1985? Pour les milléniaux: c’est un peu l’ancêtre du golf dans Grand Theft Auto V.

Ça reste, toutefois, un «classique» de la console rétro.

En tout cas, il y a quelqu’un chez Nintendo qui porte encore «Golf» dans son coeur: le code du jeu ferait, prétendument, partie de la console Switch.

Mashable rapporte que l’information a été confirmée sur un Wiki de piratage et d’analyse de la console, SwitchBrew.org. On dit ici «piratage» parce qu’on tente d’accéder au code de la machine pour y installer d’autres programmes, mais n’imaginez pas des gros méchants hax0rz, là.

C'est dans le code!

En fait, on sait depuis quelques mois qu’il y a un émulateur de la NES «caché» dans le code de la Nintendo Switch. On n’a jamais su pourquoi, ni comment, mais on sait qu’il est là. Son nom? «Flog». Ah ben, Flog, ça fait «Golf» à l’envers!

Finalement, ce code serait une version «Switch» du fameux jeu Golf sorti dans les années 80. Selon Mashable, le jeu serait compatible pour deux joueurs qui utilisent les Joy-Con.

Le hic? Personne ne sait comment déclencher cette belle chose. Est-ce qu’il y aura une mise à jour pour débarrer l’option, ou est-ce un trésor que seuls les plus grands fans pourront trouver?

En tout cas, tout ça est pas mal intéressant, et j’ai hâte de voir comment le jeu sera enfin débloqué.