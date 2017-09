Le nouveau CHUM à la fine pointe de la technologie

MONTRÉAL – Lancé en janvier 2000 sous Lucien Bouchard, le grand projet de mégahôpital du CHUM a finalement été inauguré dimanche.

L'établissement s'inscrit maintenant aux côtés des hôpitaux à la fine pointe de la technologie.

Après de nombreux changements de cap, le nouveau CHUM voit officiellement le jour rue St-Denis, à côté de l'hôpital St-Luc qui sera bientôt détruit.

«Un établissement de ce niveau-là, de ce niveau technologique, créé dans une société qui a un réseau de santé publique financé par l'impôt de tout le monde, qui doit en plus faire un paquet d'autres choses avec cet impôt-là, c'est une réussite et une démonstration également pour le reste du monde», a déclaré le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, lors de la visite du nouveau bâtiment.

La construction a débuté en février 2011. Le CHUM a pris possession du bâtiment en mars dernier. Les employés s’approprient progressivement les lieux. Dans moins d'un mois, les premiers patients auront accès aux 722 chambres individuelles ultramodernes. En comparaison le site Glen du CUSM compte 500 chambres. Aux soins intensifs, 66 lits seront progressivement utilisés.

Le nouveau CHUM compte 300 000 mètres carrés de superficie sur 25 étages, l’équivalent de deux fois la tour de la Place Ville-Marie. On y trouve 400 salles d'examen et 39 salles d'opération.

À l'urgence, il y a 51 lits. En additionnant les 35 lits de l'hôpital Notre-Dame, qui resteront disponibles, ont atteint ainsi 86 lits.

On compte aussi 10 salles de radio-oncologie avec des appareils neufs parmi les plus performants. Une bonne partie du budget total est allé à l'équipement.

«Sur l'ensemble des 3 600 000 000 $, il y a à peu 20% qui va être en équipement», a mentionné le Dr Fabrice Brunet, président et directeur général du CHUM.

Plus de 70 robots de livraison effectueront quotidiennement 3500 déplacements sur les étages.

«Les robots s'occupent de tout le transport des marchandises, autant pour entrer dans l'hôpital que pour sortir, a expliqué la directrice de l’approvisionnement et de la logistique pour le CHUM, Ginette Proulx. Donc, les médicaments, les fournitures, la lingerie. Les gens ne vont pas vraiment les croiser parce qu’il y a des corridors dédiés. Ils ont leur propre ascenseur.»

Prochaine étape, la démolition complète de l'ancien hôpital, qui débutera cet automne et qui durera un an. À la place, on construira jusqu'en 2021 des cliniques, des bureaux et un auditorium qui feront partie du nouveau CHUM.

- D’après un reportage d’Harold Gagné