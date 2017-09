Les Blue Jays s'écroulent

Les Blue Jays de Toronto s’étaient forgé une avance de cinq points après deux tours au bâton, mais ils se sont finalement inclinés par la marque de 13-7 face aux Twins, dimanche après-midi, à Minneapolis.

Josh Donaldson a débuté la rencontre en force en claquant son 29e coup de circuit de la saison, en première manche. Ryan Goins a par la suite soutiré un but sur balles, alors que tous les coussins étaient occupés.

Donaldson a étiré les bras à nouveau dès sa deuxième présence dans le rectangle des frappeurs.

La réplique des Twins

Alors que le pointage était de 5-0 en faveur des visiteurs, les Twins ont inscrit pas moins de sept points, lors de leur deuxième tour au bâton.

Eddie Rosario et Byron Buxton ont tous les deux envoyé des balles dans les gradins, lors de cette manche productive.

Les Twins en ont rajouté en cinquième, alors qu’ils ont ajouté six points au tableau indicateur.

Joe Mauer a frappé un grand chelem, avant de voir Rosario obtenir son deuxième coup de canon de la journée.

Mauer, Rosario et Buxton ont tous conclu la rencontre avec trois coups sûrs.

Les joueurs des favoris de la foule ont placé la balle en lieu sûr 16 fois, contre six pour les Blue Jays.

La victoire est allée au dossier de Kyle Gibson (11-10). Le droitier de 29 ans a accordé trois coups sûrs et cinq points en six manches de travail. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises.

Joe Biagini (3-11) a quant à lui hérité du revers. Il a concédé cinq coups sûrs et six points en seulement une manche et un tiers sur la butte.

La formation canadienne sera en congé lundi, avant d’entreprendre une série de trois matchs face aux Royals de Kansas City le lendemain.