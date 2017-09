Les Panthers auraient tenté de ravoir Erik Gudbranson

Un an après l’avoir échangé aux Canucks de Vancouver, les Panthers de la Floride auraient tenté d’acquérir le défenseur Erik Gudbranson, a rapporté le Miami Herald.

La formation floridienne aurait voulu céder en retour le défenseur québécois Jason Demers, mais ce dernier se serait prévalu de sa clause de non-transaction pour faire avorter l’échange.

Demers a finalement été envoyé aux Coyotes de l’Arizona en retour de l’attaquant Jamie McGinn, dimanche.

Le directeur général Dale Tallon semble désavouer l’utilisation accrue des statistiques avancées qui avait été embrassée par la direction de l’équipe durant l’été de 2016, Gudbranson étant un défenseur que les indices de possession de rondelle font mal paraître. Jason Demers et Jonathan Marchessault, deux joueurs appréciés par les adeptes de l’analyse de données, ont pour leur part changé d'adresse durant la saison morte.

La saison dernière, Gudbranson, qui a été acquis par les Canucks de Vancouver en retour du choix de premier tour en 2014 (24e au total) Jared McCann, a amassé un but et six points en 30 rencontres, affichant un différentiel de -14. L’arrière de 6 pi 5 po et 216 lb a distribué 66 mises en échec.