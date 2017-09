L’immobilier de la Floride se heurte aux ouragans

Dans une telle situation extraordinaire, de nombreuses transactions qui devaient être conclues seront reportées, et ce, pour deux raisons principales : d’abord, beaucoup de maisons et d’immeubles ont été endommagés.

De plus, il règne un climat d’incertitude. L’arrivée de l’ouragan a ravivé les craintes des acheteurs, qui n’avaient rien connu de tel depuis l’ouragan Andrew en 1992. Un tel climat en poussera plus d’un à remettre à plus tard ses projets d’achat, et même de vente.